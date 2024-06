Skupina G20 bude rokovať o dani z majetku miliardárov, týkať by sa mala aj dvoch Slovákov

Skupina G20 prerokuje daň z majetku miliardárov, týkať by sa mala aj dvoch Slovákov. Stretnutie predstaviteľov najrozvinutejších krajín sa aktuálne koná v Brazílii. Správu o globálnej minimálnej dani z bohatstva pre ňu vypracoval francúzsky ekonóm Gabriel Zucman.

Predstavuje v nej spôsob, ako efektívne zdaniť majetok ľudí, ktorí vlastnia viac ako miliardu dolárov a ktorí podľa jeho prepočtov odvádzajú daň v priemere iba 0,3 %.

Na Slovensku by sa týkala Valérie Haščákovej, na ktorú previedol majetok jej manžel a bývalý člen vedenia spoločnosti Penta Jaroslav Haščák, s majetkom 1,66 mld. eur, ďalej Ivana Chrenka s majetkom 1,46 mld. eur a potenciálne aj Jozefa a Patrika Tkáčovcov.

Zdaňovanie najbohatších

“Najbohatší tohto sveta zdaňujú svoje príjmy a majetok oveľa menej ako bežný človek. Kým daň z príjmu sa u nás zdaňuje sadzbami 19 a 25 %, a okrem toho zamestnanci hradia sociálne a zdravotné odvody, bohatí bohatnú aj preto, že ich formy zárobku sú zdaňované oveľa menej. Napríklad dividendy sú u nás zdanené iba vo výške 10 %. Vo viacerých štátoch je daň z dividendy ešte nižšia a daň z prevodu kapitálu dokonca nulová. A to nehovoríme o únikoch do daňových rajov. Takýto spôsob zdaňovania prehlbuje nerovnosti v spoločnosti a pre rozpočty štátov je neudržateľný,“ uviedla na margo publikovanej správy bývalá ministerka financií a prezidentka Profora Brigita Schmögnerová.

Správa uvádza, že majetok najbohatších miliardárov za posledných 40 rokov rástol tempom 7 % ročne a kým v roku 1987 vlastnili 3 % všetkého svetového bohatstva, dnes je to 14 %. Základný návrh Zucmana počíta so zdanením majetku ľudí, ktorí vlastnia viac ako jednu miliardu dolárov sadzbou 2 %. Ročne by to do rozpočtov štátov prinieslo 250 miliárd USD.

Rozšírený návrh

V rozšírenom návrhu by sa mohol zdaňovať majetok nad 100 miliónov USD. To by sa týkalo až 32 slovenských občanov, medzi inými Tomáša Chreneka, Ivana Kmotríka, Ivana Jakaboviča, Štefana Rosinu a ďalších.

„Vláda s prevahou sociálno-demokratických strán by mala túto iniciatívu podporiť a zvážiť aj iné nevyhnutné zmeny v daňovom nastavení, ktoré by mali zmierňovať zvyšujúcu sa mieru nerovnosti. Iniciatíva G20 by mala byť inšpiráciou i pre nás ako dorovnávať neudržateľné rozdiely medzi tým, ako sa zdaňuje práca a ako kapitál a iné formy bohatstva. V Európskej únii aktuálne prebieha referendum, ktoré, pokiaľ by bolo úspešné, zaviaže na základe článku 115 Zmluvy o EÚ Európsku komisiu pripraviť návrh smernice o európskej dani z veľkého bohatstva. Do referenda sa môžeme zapojiť i my a podporiť podpisom zavedenie takéhoto typu dane v celej Európskej únii,“ vyzýva Schmögnerová.