Šimečka vyzýva Fica do diskusie, na slová premiéra reagovali aj Šipoš a Viskupič - VIDEO

Premiér Robert Fico odmieta zrušiť výpalnícku transakčnú daň, čím dal jasne najavo predsedovi SNS Andrejovi Dankovi, že sú mu jeho názory ukradnuté.

Tiež chce prelamovať veto prezidenta v Národnej rade ohľadom renty pre generálneho prokurátora aj covidových amnestií, čím podobnú správu vyslal aj smerom k prezidentovi Petrovi Pellegrinimu. Uviedol to predseda poslaneckého klubu hnutia Slovensko, Za ľudí a KÚ Michal Šipoš.

Smer a Hlas sa chystajú na predčasné voľby

V reakcii na nedeľňajšiu tlačovú konferenciu premiéra tiež skonštatoval, že Robert Fico (Smer-SD) odštartoval predvolebnú kampaň do predčasných volieb, keď ohlásil, že bude každú nedeľu riadiť štát cez tlačové konferencie, pričom koaličná rada nezasadla už mesiac.

„Robert Fico zistil, že ani po uprataní Migaľa, Huliaka a ďalších členov koalície funkciami, zvýšenými platmi a podobne sa situácia neupokojila a že má v koalícii priveľa hladných krkov. Navyše, prezident Pellegrini premiérovi Ficovi nepodpísal rentu pre generálneho prokurátora ani zákon o covidových amnestiách. Všetko nasvedčuje tomu, že Smer a Hlas už začali predvolebnú kampaň a chystajú sa na predčasné voľby,“ myslí si Šipoš. Pripomenul, že v nedávnej minulosti tri a pol mesiaca nezasadol parlament pre hádky a obchody s funkciami v koalícii.

Budú podľa vás na Slovensku v roku 2025 predčasné voľby? Áno Nie Hlasovať a zobraziť výsledky

Fico je plne zodpovedný za okrádanie ľudí

Šipoš zároveň označil informácie prezentované premiérom za výmysly. „Podľa grafu vývoja čistého dlhu od roku 1993 do súčasnosti, ktorého pôvodcom je Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, jasne vyplýva, že vlády Smeru zadlžili Slovensko najviac. Konkrétne sumou 48,2 miliárd eur. Pre porovnanie, vlády OĽANO sumou 11,6 miliardy eur – počas najväčších kríz v histórii Slovenska a úradnícka vláda sumou sedem miliárd eur,“ poukázal.

Dodal, že Fico je plne zodpovedný za okrádanie ľudí, zvyšovanie daní a poplatkov, zavádzanie výpalníckych transakčných daní, ale hľadá si už tradične výhovorky a vinníkov mimo seba a vidí únik od zodpovednosti v predčasných voľbách.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Šimečka vyzýva premiéra do diskusie

Podľa predsedu Progresívneho Slovenska (PS) Michala Šimečku je Robert Fico naozaj zúfalý, bojí sa chodiť do televíznych diskusií a debatovať vie už len sám so sebou. „Pán premiér, vyzývam vás, poďte so mnou do diskusie. Z očí do očí. Som pripravený – pokojne už budúci týždeň,” uviedol.

Fico podľa neho namiesto toho, aby trávil nedeľu s rodinou alebo oddychom, robí tlačovky, kde plače o tom, ako mu novinári a verejnosť nerozumejú. Šimečka je presvedčený, že Fico nevie, čo spraviť s transakčnou daňou. Pred pár týždňami tvrdil, že je skvelá a stojí za ňou, uplynulý týždeň pripustil, že je experimentom a že sa treba baviť o tom, ako ju zlepšiť a opraviť. V nedeľu už zase podľa Šimečku otáčal.

„Vraj je nezrušiteľná a plače, že výpadok z tejto hlúpej dane by nemal ako nahradiť. Ak toto nedokáže po vyše 30 rokoch v politike, tak je skutočne babrák,“ myslí si líder PS.

Zároveň pozval premiéra do centrály Progresívneho Slovenska. „Sadneme si s vami spolu s našimi ekonomickými expertmi – Ľudom Ódorom, Števom Kiššom a ďalšími, a pekne vám vysvetlíme, ako môžete šetriť na sebe, a nie zdierať ľudí vašou drahotou, zbabranou konsolidáciou a hlúpou transakčnou daňou,” dodal líder PS.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Transakčná daň je zrušiteľná

Marián Viskupič z SaS premiérovi odkázal, že transakčná daň je zrušiteľná a rovnako ako vláda Roberta Fica jedného dňa skončí. „Túto škodlivú daň okamžite zrušíme. Bude to prvý krok k obnove ekonomiky, ktorú táto vláda devastuje. Slovensko padá, podmienky v ekonomike sa zhoršujú, dane rastú, investície klesajú, firmy odchádzajú zo Slovenska. Je to výsledok toxického koktejlu, ktorý naordinovala táto vláda,“ skonštatoval.

Podotkol, že dnes sa premiér teší už aj z toho, že S&P nechala pre Slovensko rating rovnaký a výhľad sa zhoršil zo stabilného na negatívny. Viskupič však zdôrazňuje, že to je zlá správa. Poukázal tiež na to, že minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) povedal, že chce mať rozpočet na rok 2026 schválený do 20. novembra 2025.

„Ale už nebolo povedané prečo – dôvod je obídenie platného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Aby vláda nemusela prísť do Národnej rady SR so žiadosťou o vyslovenie dôvery,“ upozornil.