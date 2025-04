Inflácia dosiahla najvyššiu úroveň za 15 mesiacov, ďalší rast cien podľa analytikov poženie aj transakčná daň

aktualizované, 15. apríla, 11:05

Inflácia podľa dát Štatistického úradu SR (ŠÚSR) v marci 2025 dosiahla medziročnú hodnotu 4 %, čo je najvyššia úroveň od decembra 2023. Medzimesačne ceny vzrástli o 0,3 %, pričom najväčší vplyv na infláciu mali vyššie ceny v reštauráciách a hoteloch, ako aj v odbore odevy a obuv.

Ako uviedol analytik Národnej banky Slovenska (NBS) Branislav Karmažin, medziročný rast cien sa v marci po predošlom zvoľnení opäť mierne zrýchlil, zostal však v súlade s očakávaniami z jarnej predikcie centrálnej banky. Ako ďalej dodal, zvyšovali sa ceny širokého spektra tovarov a služieb. Firmy podľa analytika NBS do nich premietajú zmeny DPH, rast nákladov vrátane miezd a celkovú neistotu.

„Na tohtoročný vývoj cenovej hladiny na Slovensku majú výrazný vplyv najmä daňové opatrenia v rámci konsolidácie verejných financií. Očakávame, že inflácia sa v nasledujúcich mesiacoch zrýchli – dôvodom bude najmä zavedenie transakčnej dane od apríla 2025. Priemerná inflácia za celý rok by tak mohla presiahnuť 4 %,“ uviedla analytička analytička WOOD & Company Eva Sadovská.

Zdražovanie by malo pokračovať

Analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák predpokladá, že zdražovanie, aj pod vplyvom novej transakčnej dane, by malo pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch.

Ako pokračoval, navyše, na ceny potravín by aj počas zbytku roka mohli pôsobiť externé faktory, a to od šírenia infekcií, ktoré majú potenciál znižovať domácu produkciu v živočíšnej výrobe až po sucho, ktoré zasiahlo región počas zimy a má potenciál ovplyvniť aj časť tohtoročnej úrody. „Naproti tomu, tlak na ďalší nárast cien služieb v dôsledku silného rastu miezd v ekonomike by mohol v priebehu roka postupne slabnúť,“ uviedol.

Podľa analytika v dôsledku daňových zmien však ostane inflácia služieb stále na nadpriemernej úrovni. V nasledujúcich mesiacoch tak Ľ. Korsňák očakáva mierne zrýchlenie rastu spotrebiteľských cien tesne nad 4%. „V priemere za celý rok by tak mala podľa našich odhadov dosiahnuť 4,1%,“ dodal.

Dopady transakčnej dane

Aj podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mateja Horňáka budú dopady transakčnej dane budú proinflačné. Ako dodal, náklady na vykonávanie finančných transakcií sú pre podniky čistou záťažou, ktorá bude musieť byť premietnutá do cien pre spotrebiteľov.

„Je to ďalší z faktorov, ktorý bude v najbližších mesiacoch tlačiť infláciu smerom nahor naprieč celou ekonomikou. Aj preto predpokladáme, že medziročný rast cien bude ešte zrýchľovať, pričom vyvrcholiť by mohol približne na úrovni 4,5 % počas letných mesiacov. Priemerná miera inflácie by tak mohla skončiť na úrovni okolo štyroch percent. Stále však pôjde o jednu z najvyšších mier inflácie spomedzi všetkých krajín EÚ,“ uzavrel.

Spotrebiteľské ceny medzimesačne vzrástli v 9 z 12 odborov

Spotrebiteľské ceny medzimesačne v marci vzrástli v deviatich z celkovo 12 odborov (výdavkových skupín domácností) v rozmedzí od 0,2 % za bývanie s energiami do 1,7 % za odevy a obuv.

V marci zlacnela doprava o 1,5 % a potraviny s nealko nápojmi o 0,1 %. Ceny pohonných látok klesli o 3,8 %. Naopak, ceny v odbore bývanie a energie vzrástli o 0,2 %, pričom rástli najmä ceny imputovaného nájomného a údržby obydlia.

Medziročný rast cien

Medziročne boli ceny vyššie vo všetkých 12 odboroch, najvýraznejšie v odbore vzdelávanie o 10,6 %. Ceny potravín a nealko nápojov vzrástli o 3,2 %, pričom nealkoholické nápoje zdraželi o 15 %. Výrazne drahšie boli aj oleje a tuky, ktoré si udržali dvojciferný rast.

Vo váhovo najvýznamnejšom odbore bývanie s energiami vzrástli ceny o 2,4 %, tempo rastu bolo miernejšie. Dvojciferný medziročný rast zaznamenali ceny dodávky vody a zberu smetí. Mierne poklesli ceny tepelnej energie.

Jadrová inflácia v marci dosiahla hodnotu 3 %, zatiaľ čo čistá inflácia bola na úrovni 2,7 %. Medzimesačne jadrová inflácia vzrástla o 0,3 % a čistá inflácia o 0,5 %.