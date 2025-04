KDH je za úplné zrušenie transakčnej dane, „vďaka“ nej sa Slovensko vracia do doby cashu – VIDEO

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) je za úplné zrušenie transakčnej dane, ktorá bola nezmyslom od samého začiatku. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol predseda KDH Milan Majerský. Návrh, s ktorým prišiel predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko, je podľa neho už iba pokusom o zmiernenie dopadu transakčnej dane.

Návrh od Danka ako snaha o zmiernenie dopadov

„Samotné ministerstvo financií to spochybnilo, takže uvidíme, ako to vôbec bude, či vládna koalícia bude schopná podporiť návrh Andreja Danka. To je prvá vec. A druhá vec je, že ideálne by bolo zrušiť celú transakčnú daň,“ hovorí Majerský.

Pripomenul, že teraz sa budú robiť v apríli výplaty a všetky firmy pocítia dopad transakčnej dane z každej jednej platby, z každej jednej výplaty a z každého obratu. Podľa neho je tiež otázne, či má vôbec Andrej Danko politickú silu na to, aby presadil nejakú zmenu.

Namiesto digitalizácie sa Slovensko vracia k hotovosti

Líder KDH poukazuje na to, že čoraz častejšie vidieť dnes v obchodoch oznámenia o tom, že prijímajú len hotovosť a platba kartou nie je možná. „Tam sme sa dopracovali. A to si zoberte, že niektoré krajiny uvažujú, že prejdú iba na platbu kartou. A my prechádzame na toto,“ upozornil Majerský, ktorý sa zároveň pýta, či naozaj na Slovensku chceme prejsť v 21. storočí naspäť do doby cashu.

Podotýka, že minimálne v Európe, možno aj vo svete, majú takúto transakčnú daň len Maďarsko a Slovensko. Maďarsko pritom nie je pre nás podľa lídra kresťanských demokratov vo viacerých veciach dobrým vzorom. „Ja jednoducho nebudem súhlasiť s akýmkoľvek modelom transakčnej dane,“ vyhlásil.

Rozhovory zo štúdia SITA si môžete vypočuť aj na —> Spotify a Apple