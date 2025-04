SNS to s úpravou alebo zrušením transakčnej dane myslí vážne, jej návrh je už v parlamente

Slovenská národná strana (SNS) to myslí s úpravou transakčnej dane vážne. Národniari už podali do podateľne Národnej rady Slovenskej republiky zákon, na základe ktorého malé firmy s obratom do 100-tisíc eur a živnostníci nebudú platiť transakčnú daň.

Je nutné upraviť diskrimináciu

Súčasne je otvorená tomu, aby ministerstvo financií, respektíve politická strana Roberta Fica, navrhla úpravu transakčnej dane v rozsahu, ktorý porušuje medzinárodné záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k slobode podnikania.

„Osobitne poukazujeme na to, že je nutné upraviť diskrimináciu pri platbe transakčnou daňou vo vzťahu k domácim a zahraničným subjektom. Po druhé, je nepredstaviteľné, aby podnikatelia platili transakčnú daň zo stanovených platieb podľa zákona, respektíve z vyplácania miezd,“ upozornila SNS.

SNS je ochotná na koaličnej rade predložiť súhrnný systém opatrení, ktoré transakčnú daň upravia, respektíve ju v celom rozsahu zrušia.

„Nestiahneme svoj návrh zákona na úpravu zákona o transakčnej dani a veríme, že sa v rámci koalície nájde dostatočný počet hlasov, aby koalícia ukázala, že dokáže vzniknuté problémy riešiť,“ dodali národniari.

Ideálne by bolo zrušiť ju

Transakčná daň musí podľa SNS prejsť zmenou, alebo by ideálne mala byť v celom rozsahu zrušená. Štát má dostatočné množstvo nástrojov a štandardných daňových mechanizmov, aby doplnil výpadok v oblasti transakčnej dane, myslí si SNS.

„Veríme, že už na najbližšej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky Smer-SD, ako aj Hlas-SD, podporia návrh Slovenskej národnej strany,“ konštatovali národniari.

Slovenská národná strana oceňuje prísľub predsedu vlády Roberta Fica, že je ochotný a otvorený diskutovať o zmene v transakčnej dani. „Vyhlásenie predsedu vlády nás utvrdzuje v tom, že kroky SNS vo vzťahu k transakčnej dani boli správne,“ uzavreli národniari.