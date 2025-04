Vláda predstaví nový konsolidačný balíček už čoskoro. Fico varuje, že ozdravovanie verejných financií bude bolieť

Vláda SR na budúci týždeň predstaví nový konsolidačný balíček, ktorý by mal v budúcom roku pomôcť ozdraviť naše verejné financie. Ako povedal predseda vlády Robert Fico, pokračujúca konsolidácia nás bude bolieť, ale je potrebná.

„Budeme pokračovať aj v tomto roku, pretože musíme mať zdravé verejné financie, aj keď to bude bolieť. 30. apríla oznámi ministerstvo financií objem konsolidácie, ktorý sa bude týkať roku 2026. Môžem prezradiť len toľko, že je tento objem nižší ako bol v roku 2024 na rok 2025,“ povedal na nedeľňajšej tlačovej besede Fico.

Transakčná daň sa rušiť nebude

V ostatnom období sa veľa hovorí o zrušení transakčnej dane. Transakčná daň sa však podľa Fica rušiť nebude. „Napíšte si a zapamätajte si. V tomto okamihu je transakčná daň nezrušiteľná. Pretože prináša do štátneho rozpočtu taký objem peňazí, bez ktorých si nevieme predstaviť konsolidáciu verejných financií,“ zdôraznil Fico, že ak sú nejaké technické problémy v transakčnej dani, tak je tu priestor na ich opravu.

Predseda parlamentu Richard Raši v diskusnej relácii TV JOJ Politika 24 povedal na margo transakčnej dane, že všetko je zrušiteľné. Hlas-SD však nechce vyvolávať koaličnú krízu. „Musíme byť otvorení úprave transakčnej dane,“ povedal Raši.

Šutaj Eštok pripustil zmeny

Predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok v diskusnej relácii TA3 V politike povedal, že transakčná daň by sa mala zmeniť pre malých podnikateľov, živnostníkov, murárov či inštalatérov.

Premiér Robert Fico odkázal partnerom z SNS, ktorá už predložila do parlamentu návrh na isté „oklieštenie“ transakčnej dane, že ak chcú niečo zobrať, musia aj niečo dať. „Beriem nejaký návrh zákona ohľadom transakčnej dane ako niečo čo je zrealizovateľné len vtedy, ak niekto dá vedľa toho realistický návrh na zabezpečenie príjmov do štátneho rozpočtu. My sme pripravení o transakčnej dani hovoriť, ale len z technickej úrovne,“ konštatoval Fico a pripomenul všetkým svojim koaličným partnerom, že s transakčnou daňou súhlasili na koaličnej rade a následne za ňu zahlasovali aj v parlamente.