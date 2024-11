Rizikom predaja retailových dlhopisov priamo obyvateľom môže byť odlev vkladov z bánk a vyššie náklady na správu štátneho dlhu

Slovenská Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) v októbri predstavila plán predaja štátnych dlhopisov priamo obyvateľom, čím chce rozšíriť okruh svojich veriteľov. Cieľom je získať zdroje nielen z finančných trhov, ale aj priamo od občanov.

V prvej fáze plánuje ARDAL získať 400 miliónov eur, čo predstavuje 0,3 % HDP, v dvoch splatnostiach: dvoj- a štvorročnej. Úroková sadzba zatiaľ nie je definitívna, no minister financií Ladislav Kamenický v minulosti zmienil možný úrok okolo 3 % ročne.

Najväčšie komerčné banky na Slovensku podpísali s agentúrou memorandum o predaji a distribúcii týchto dlhopisov. Predaj je plánovaný na jar budúceho roka a nominálna hodnota dlhopisov začne od 1 000 eur, pričom výnos bude oslobodený od daní.

Hoci projekt sľubuje rozšírenie finančných zdrojov, existujú podľa ekonomických analytikov VÚB banky aj riziká. Jedným z nich je možný odlev vkladov z bánk, čo by mohlo ovplyvniť úverovanie v ekonomike. Ak by štát požičiaval od občanov drahšie než na finančných trhoch, zvýšilo by to podľa analytikov výdavky na správu štátneho dlhu.

Aktuálne sa dvoj- a štvorročné dlhopisy na sekundárnom trhu predávali s výnosmi 2,44 % a 2,55 %. Predaj retailových dlhopisov s 3-percentným výnosom by znamenal podľa analytikov VÚB banky vyššie náklady. Rozdiel pol percentuálneho bodu pri 400-miliónovom dlhu predstavuje 2 milióny eur ročne, pričom konečný objem plánovaný na tri miliardy by tento rozdiel zväčšil až na 15 miliónov eur ročne.