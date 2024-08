Poslanci Progresívneho Slovenska navrhujú zlepšiť podmienky pre firmy s nedobytnými pohľadávkami. Čo to bude znamenať pre podniky?

Zavedenie možnosti rýchlejšieho odpisu nedobytnej pohľadávky a jej príslušenstva, ktoré bolo zahrnuté do zdaniteľných príjmov. S takouto zmenou prichádza na nadchádzajúcu septembrovú schôdzu parlamentu v návrhu novely zákona o dani z príjmov skupina poslancov za Progresívne Slovensko Michal Truban, Ivan Štefunko, Ján Hargaš a Darina Luščíková.

Týmto spôsobom chcú aspoň čiastočne zmierniť negatívne dopady na subjekty, ktoré sa dostali do tejto situácie bez vlastného zavinenia.

Až 55 percent dlžníkov neplatí načas

Ako upozorňujú opoziční poslanci, zmenou reagujú na problém so splatnosťami pohľadávok, ktorý sa v posledných rokoch v období vyššej inflácie a nárastu úrokových sadzieb prehlbuje. Podľa informácií z Európskeho platobného reportu za rok 2024 až 55 % dlžníkov neplatí načas. V slovenských firmách rastie trend vyvíjania tlaku na vlastných dodávateľov ohľadom predlžovania platobných lehôt, pričom až v 61 % opýtaných podnikov aj reálne prišlo k nutnosti oddialenia splatností.

„Ďalším negatívnym faktorom je, že v priemere viac ako 10 hodín týždenne musia spoločnosti stráviť zabezpečovaním oneskorených platieb namiesto zameriavania sa na svoju podnikateľskú činnosť. Dokonca tretina opýtaných firiem potvrdila, že meškajúce platby im bránia v investíciách do rastu a nedobytné pohľadávky tvoria až v 14 %. Pre viac ako pätinu podnikov predstavujú nedobytné pohľadávky narastajúci problém,“ konštatujú predkladatelia.

V čom spočíva navrhovaná zmena

V súčasnosti je tvorba opravnej položky, pri ktorej je riziko, že ju dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí a bola v minulosti zahrnutá do zdaniteľných príjmov, možná po 360 dňoch po splatnosti do výšky 20 % nesplatenej hodnoty pohľadávky, po 720 dňoch do výšky 50 % a po 1 080 dňoch je možné celú hodnotu pohľadávky zahrnúť do výdavkov.

Navrhovaná zmena spočíva v rozšírení zahrnutia opravných položiek k pohľadávkam, pri ktorých je riziko, že nebudú zaplatené a opravných položiek bánk k pohľadávkam z úverov pri ich zahnutí do daňových výdavkov.

Daňové subjekty si budú môcť takúto nedobytnú pohľadávku celú zahrnúť do výdavkov už po 720 dňoch po splatnosti. Tvorba opravnej položky k pohľadávkam sa uzná za daňový výdavok do výšky 50 % jej menovitej hodnoty, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako 360 dní, respektíve do výšky 100 % po 720 dňoch. Možnosť úplného odpisu pohľadávky aj neskôr by pritom ostala zachovaná. Účinnosť novely navrhujú poslanci od začiatku roku 2025.