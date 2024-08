Progresívci kritizujú vládne opatrenia. Šetria na nesprávnych miestach a klamú verejnosť (video)

Strana Progresívne Slovensko (PS) dlhodobo upozorňuje, že štátna kasa je v katastrofálnom stave a dlh rastie. A to aj napriek záväzku vlády stabilizovať krajinu.

Ako na stredajšej tlačovej konferencii povedal člen parlamentného výboru pre financie a rozpočet za stranu PS Štefan Kišš, šetriť treba, ale tak, aby to malo zmysel, teda citlivo. Aby opatrenia v dlhodobom horizonte zaručili rast a konkurencieschopnosť.

Dominujú tri opatrenia

Vláda ide podľa Kišša šetriť tam, kde sa šetriť nemá. Vláda podľa jeho slov klame, že konsolidácia sa nikoho nedotkne.

„Taká konsolidácia neexistuje,“ poznamenal Kišš. No vláda to podľa neho robí tak, že svojimi opatreniami zasiahne peňaženky ľudí najbolestivejším spôsobom. Dominujú tri opatrenia, zmeny v druhom pilieri, daň s finančných transakcií a daň z práce.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Vláda ide opäť siahnuť na naše budúce dôchodky a vykradnúť druhý pilier, pokračuje v tom od roku 2008,“ pokračoval Kišš. Prichádza podľa neho ďalšie znižovanie odvodu do druhého piliera, znovuotvorenie piliera pre existujúceho sporiteľa a zmena mechanizmu automatického vstupu do piliera. V rámci zdanenia práce si to podľa Kišša odnesú zamestnávatelia a aj zamestnanci. Vláda sa okrem iného chystá podľa neho zvýšiť minimálne sociálne odvody o 20 % alebo strop platenia odvodov.

Opatrenia sa dotknú všetkých

Daň z finančných transakcií – tú budeme podľa Kišša platiť všetci, aj keď vláda tvrdí, že nie a že takéto opatrenie nechystá.

„Najškodlivejšia časť, výber z bankomatov, z toho našťastie upustili, ale aj tak sa opatrenie dotkne všetkých. Ideme naspäť do doby kešu,“ hovorí Kišš. Je potrebné podľa neho investovať do budúcej generácie a nie zadlžovať naše deti. Strana si konsolidáciu predstavuje tak, že má byť systematická a nie robiť rýchle náplaste.