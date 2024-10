OZ KOVO nesúhlasí s prijatým konsolidačným balíčkom, považuje ho za nevyvážený a nespravodlivý

Vedenie Odborového zväzu KOVO nesúhlasí so schváleným balíčkom konsolidačných opatrení, ktorý minulý týždeň odsúhlasili poslanci Národnej rady SR. Podľa kovákov sú tieto opatrenia nevyvážené, s výrazne negatívnymi dopadmi najmä na pracujúcich, rodiny s deťmi, samoživiteľov i seniorov.

Predsedníctvo Rady OZ KOVO si uvedomuje zodpovednosť vlády a nevyhnutnosť konsolidácie verejných financií, apeluje však na fakt, že prijatie týchto opatrení sa dialo bez odbornej i verejnej diskusie, v skrátenom legislatívnom konaní a bez akceptovania zásadných pripomienok sociálnych partnerov.

Na opatrenia doplatí najmä stredná príjmová trieda

Rovnako poukazuje na skutočnosť, že tieto opatrenia z 80 % pokrývajú len príjmovú stránku štátu, ale v zjavnom nepomere s jeho výdavkami a zefektívnením jeho výkonu. Rovnako tu absentuje výraznejšie zdanenie bohatých.

Naopak, podľa prepočtov viacerých analytikov – vrátane ekonómov z KOZ SR – na tieto opatrenia najviac doplatí stredná príjmová trieda, a to podľa ich odhadov zvýšením ročných výdavkov o cca 2 %, čo je zhruba 270 eur. Ďalší analytici toto číslo zvyšujú oveľa výraznejšie, a to až na 1 000 eur ročne.

Nehovoriac o tom, že tieto opatrenia sú priamo prepojené aj s ďalšími úspornými mechanizmami, ktoré sa premietnu do zvýšených cien energií, tovarov a služieb, transakčných poplatkov, ale aj do nižšej kúpyschopnosti obyvateľstva a stagnácie ekonomického rastu krajiny.

Nevyvážená a nespravodlivá konsolidácia

„Odsúhlasenú konsolidáciu považujeme z tohto pohľadu za nevyváženú a nespravodlivú, s negatívnym dopadom najmä na zamestnancov, ktorí ju z veľkej časti aj zaplatia – či už cez vyššiu DPH a tým zvýšený rast cien tovarov a služieb, až po zníženie daňového bonusu. Zamestnanci budú musieť sanovať aj výdavky samospráv, očakávané v dôsledku výpadku ich príjmov v pripravovanom rozpočte. A rovnako to budú zamestnanci, ktorí budú v kolektívnom vyjednávaní s ťažkosťami bojovať o akýkoľvek nárast miezd či zabezpečenie pracovných benefitov, keďže zamestnávatelia budú zvýšené náklady premietať skôr do vyšších cien svojich tovarov a služieb, ako do ich mzdového zabezpečenia,“ vyhlásili odborári.

Predsedníctvo Rady OZ KOVO preto vyzýva prezidenta SR, aby nepodpísal schválený konsolidačný balíček, ktorý postihne najmä pracujúcich a prehĺbi sociálne i regionálne rozdiely na Slovensku. Kováci zároveň nevylučujú, že sled takto prijímaných reštrikčných ekonomických opatrení môže v závere vyústiť aj do ohrozenia sociálneho zmieru.