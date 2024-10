Balíček Ficovej drahoty ublíži státisícom zamestnancov, Šimečka kritizuje vládu za neriešenie rovnosti v odmeňovaní (foto)

Balíček Ficovej drahoty a chaosu dopadá na najzraniteľnejších a ublíži státisícom zamestnancov. Povedal to predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka po rokovaní so zástupcami Konfederácie odborových zväzov SR (KOZ SR). S odborármi hovorili o tom, ako by sa malo spravodlivo konsolidovať.

„Bola to veľmi vecná a konštruktívna diskusia. Je mi naozaj ľúto, že vládne opatrenia takouto poctivou diskusiou neprešli, na čo doplatia prakticky všetci ľudia na Slovensku,” vyhlásil Šimečka.

Podľa jeho slov pri príprave zákona vláda nemala záujem o priebežné konzultácie s odbornou a širšou verejnosťou, hoci zasiahne milióny ľudí, ktorých sa týka daň z transakcií či plošné dopady zvýšenej DPH. Predseda PS zdôraznil, že aktuálne nepoznáme víziu ani riešenia vo vzťahu k minimálnej mzde alebo k daňovému systému. Vláda podľa Šimečku nerieši ani takú kľúčovú tému, akou je rovnosť v odmeňovaní.

„Ak chceme, aby sa ľudia na Slovensku konečne mali lepšie, treba na to ísť úplne inak, ako predviedol Robert Fico teraz. Inak, ako to predvádza už trinásť rokov svojho vládnutia,” dodal Šimečka.

Podpredsedníčka PS Simona Petrík vyhlásila, že jej strana sa dlhodobo venuje téme rovného odmeňovania mužov a žien, v tomto smere už predstavili aj legislatívne návrhy. Poslankyňa priznala, že je rada, že aj KOZ považuje tému za dôležitú. Petrík oceňuje ponuku odborárov na spoluprácu pri hľadaní riešení, ktoré povedú k spravodlivému platovému ohodnoteniu mužov a žien.