Nová progresívna odvodová daň je skrytou hrozbou pre zamestnancov, INESS upozorňuje na zvyšovanie daňového zaťaženia

Vláda plánuje zaviesť novú progresívnu daň. Analytik z INESS Radovan Ďurana upozorňuje na neodôvodnené zvyšovanie daňového zaťaženia. Vláda oznámila v programovom vyhlásení zámer zvyšovať progresivitu zdanenia fyzických osôb, pričom konkrétne opatrenia by mali byť zavedené od roku 2025.

Plánuje zaviesť tretiu a štvrtú sadzbu dane z príjmu fyzických osôb, čo má zvýšiť verejné príjmy o 78 miliónov eur. Ročné príjmy nad 80 tisíc eur by mali byť zdaňované tretím stupňom so sadzbou 30 % a príjmy nad 100 tisíc eur štvrtým stupňom so sadzbou 35 %. INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz však upozorňuje na problematiku takzvanej Progresívnej odvodovej dane, ktorá nateraz nie je dostatočne diskutovaná.

Štát ročne vyberie približne 0,9 miliardy eur

Sociálne odvody pri vyšších príjmoch nezohľadňujú adekvátny nárast budúcich dôchodkov alebo iných dávok, pričom vyššie zdanenie ostáva skryté.

„Progresívna odvodová daň predstavuje zaplatené sociálne odvody, z ktorých daňovníkovi nevzniká nárok na dávku zo sociálneho poistenia,“ uvádza analytik Ďurana. Približne 500 tisíc zamestnancov s mesačným hrubým príjmom nad 1 788 eur postihuje táto daň. Štát ročne vyberie na progresívnej odvodovej dani približne 0,9 miliardy eur.

„Zamestnanec so mzdou 3 tisíc eur platí progresívnu odvodovú daň vo výške 130 eur mesačne, pri mzde 7 500 eur sa však táto daň zvyšuje na 1 397 eur mesačne,“ uvádza analytik. Zároveň tvrdí, že odvodový systém významne zdaňuje pracujúcich s nadštandardnými príjmami už teraz, bez potreby nových sadzieb daní.

Slovenský trh práce je znevýhodnený

„Progresivita v zdanení je už dnes vysoká, vysokopríjmoví zamestnanci zaplatia na Progresívnej dani a dani z príjmov 30 % z ceny ich práce,“ dodáva Ďurana. Vysoké zdanenie odvodovým systémom znevýhodňuje slovenský trh práce, čo vedie k odchodu kvalifikovaných pracovníkov do zahraničia.

V porovnaní s Českou republikou, kde je strop na sociálne odvody nižší, sú zamestnanci za rovnakú mzdu na Slovensku menej atraktívni pre zamestnávateľov. Inštitút odporúča zváženie zníženia sadzieb daní z príjmov a progresívnej odvodovej dane, aby sa predišlo ďalšiemu znevýhodneniu domáceho trhu práce a migrácii talentov.