Zvýšenie platov zamestnancov verejného sektora by zaťažilo rozpočet, analytik hovorí o astronomickej požiadavke

Zvýšenie platov zamestnancov verejného sektora o 10 % by výrazne zaťažilo verejný rozpočet, vyhlásil to analytik z INESS Martin Vlachynský.

Odborári žiadajú štát o zvýšenie platov zamestnancov verejného sektora o 10 % ešte tento rok a ďalších 10 % od januára budúceho roka.

Zaťaženie verejného rozpočtu

Podľa ich odhadov by požiadavka predstavovala náklady vo výške 1,5 miliardy eur. Financovanie tejto požiadavky by však podľa odborníka výrazne zaťažilo verejný rozpočet.

„Zníženie príspevku do II. piliera má do rozpočtu priniesť 365 miliónov, banková daň 336 miliónov, vyššie zdravotné odvody 357 miliónov, daň zo straty 102 miliónov eur. Inak napísané, takáto astronomická požiadavka by zjedla všetky doterajšie nové a zvýšené dane tejto vlády,“ uviedol analytik Martin Vlachynský.

Nárast priemernej mzdy o 93 percent

Priemerná mzda vo verejnom sektore v roku 2024 bola 1 749 eur, čo v priebehu posledných 10 rokov predstavuje nárast o 93 %. V porovnaní so súkromným sektorom, kde sa priemerná mzda pohybuje okolo 1 470 eur a rast dosiahol len 68 %, je nárast platov vo verejnej sfére výraznejší.

Slovensko vynakladá na mzdy verejných zamestnancov 11 % HDP a 23 % všetkých verejných financií, čo je najvyšší podiel v rámci krajín V4 a vyšší než priemer EÚ.

Rozdiel od súkromného sektora

„Mali by sme uznať, že verejní zamestnanci nie sú len úradníci, ale aj učitelia a hasiči,“ pripomenul Vlachynský. Dodal, že majú legitimitu požadovať vyššie mzdy, podobne ako zamestnanci v súkromnom sektore.

Na rozdiel od súkromného sektora, kde o mzdách rozhoduje trh, respektíve spotrebiteľ, verejný sektor takúto možnosť nemá. Neexistuje trhová hodnota pre verejné služby, ako sú služby úradov práce, preto nie je možné stanoviť trhovú mzdu pre zamestnancov v tomto sektore.

Transparentné a zmysluplné ciele

Podľa Vlachynského by verejný sektor mal aspoň simulovať trhové mechanizmy tým, že identifikuje produkt každej činnosti a stanoví transparentné a zmysluplné ciele. To by umožnilo lepšie prepojiť odmeny s dosahovaním týchto cieľov a viesť vecnejšiu diskusiu o mzdách verejných zamestnancov.

„Diskusia o mzdách by sa tak nemusela uberať len smerom ‚dajte nám peniaze!‘ verzus ‚nedáme!‘,“ uzavrel analytik INESS Martin Vlachynský.