Mastercard zvyšuje bezpečnosť online transakcií, chce odstrániť potrebu ručného zadávania údajov platobnej karty

Spoločnosť Mastercard zverejnila svoju víziu stopercentnej tokenizácie online elektronického obchodu v Európe do konca aktuálnej dekády. Táto vízia je súčasťou globálneho cieľa úplne odstrániť nutnosť ručného zadávania údajov platobnej karty.

Bežná súčasť života

Približne každá štvrtá transakcia spracovaná v globálnom systéme spoločnosti Mastercard je dnes tokenizovaná a tento podiel sa rýchlo zvyšuje. Na Slovensku sa podiel platieb uskutočnených tokenom za posledného dva a pol roka zdvojnásobil.

Bezkontaktné platby kartou v kamenných predajniach sa stali bežnou súčasťou našich životov. Teraz sa blíži čas, keď bude rovnako jednoduché a bezpečné aj platenie na internete. Napriek všetkým bezpečnostným riešeniam a opatreniam totiž zostáva elektronický obchod aj naďalej zraniteľný voči napadnutiu.

Metóda Click to Pay

Riziká napadnutia obmedzuje Mastercard vzájomnou kombináciou niekoľkých kľúčových riešení. Zásadným je tokenizácia kariet prostredníctvom metódy Click to Pay. Proces tokenizácie nahrádza 16 až 19-miestne číslo platobnej karty zabezpečeným tokenom, teda náhodne vytvoreným číslom.

Počas online platobnej transakcie sa tak skutočné číslo karty nikam neposiela a zostáva uložené vo vysoko zabezpečených centrách Mastercard. Aj v prípade, že by sa hackerom podarilo odcudziť zástupný token, bude im v podstate na nič.

Bezpečnosť online transakcií

Mastercard zároveň uľahčuje začlenenie riešení Click to Pay do online stránok a platobných brán obchodníkov tak, aby mohli držitelia kariet svoju kartu do systému zaregistrovať jednoduchšie. Tým sa odstráni nutnosť zadávať kartové údaje ručne.

Celý systém zároveň redukuje nároky na zabezpečenie na strane obchodníkov, poskytovateľov platobných služieb a bánk a tiež posilňuje celkovú dôveru v digitálnu ekonomiku. Bezpečnosť online transakcií Mastercard ešte zvyšuje kombináciou s overovacími kľúčmi, ktoré využívajú biometrické overenie na mobilných zariadeniach. Odpadá tak používanie hesiel a jednorazových overovacích kódov.