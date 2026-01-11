Nemecko odmieta „nepodložené“ tvrdenia amerického ministra zdravotníctva o COVID-19

Nemecká ministerka zdravotníctva odmietla „nepodložené“ tvrdenia svojho amerického kolegu, že lekári v Nemecku čelili právnym krokom za vydávanie výnimiek z očkovania a nosenia rúšok počas pandémie COVID-19.
List Kennedyho juniora Warkenovej
Vo videu zverejnenom v sobotu na platforme X americký minister zdravotníctva Robert F. Kennedy Jr. uviedol, že napísal list nemeckej ministerke zdravotníctva Nine Warkenovej, v ktorom vyzval na „ukončenie politicky motivovaných trestných stíhaní“.
Dlhoročný skeptik voči očkovaniu obvinil Nemecko zo stíhania viac ako 1 000 lekárov – a tisícov ich pacientov – za vydávanie výnimiek z očkovania a nosenie rúšok počas pandémie.
„Nemecká vláda teraz porušuje posvätný vzťah medzi pacientom a lekárom a nahrádza ho nebezpečným systémom,“ povedal vo videu. „Žiadna demokracia založená na dôvere a transparentnosti by sa nemala uberať týmto smerom,“ dodal.
Ministerka obvinenia odmieta
Kennedy tiež v texte pripojenom ku klipu nesprávne napísal Warkenovej meno ako „Workinová“. Medzitým nemecká ministerka zdravotníctva v sobotňajšom vyhlásení odmietla obvinenia ako „nepodložené“ a „fakticky nepresné“. Dodala, že počas pandémie lekári, ktorí sa rozhodli neponúkať vakcíny, „neboli trestne zodpovední a nemuseli sa báť sankcií“.
Návrat prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu testuje dlhodobé puto medzi Nemeckom a Spojenými štátmi. Trumpova administratíva sa snažila posilniť vedúcu opozičnú stranu v Nemecku – krajne pravicovú, protiimigračnú a Moskve naklonenú Alternatívu pre Nemecko (AfD).
„Kennedy by sa mal zaoberať zdravotnými problémami vo svojej vlastnej krajine. Krátka dĺžka života, prehnané náklady, desaťtisíce úmrtí na predávkovanie drogami a obete vrážd,“ uviedol v príspevku na X Karl Lauterbach, bývalý nemecký minister zdravotníctva počas pandémie.