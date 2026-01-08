Môže ísť o pascu na ľudí v núdzi, Národná banka Slovenska varuje pred online úverovými ponukami

Národná banka Slovenska (NBS) varuje spotrebiteľov pred online platformou, ktorá na webe ziadost.online ponúka sprostredkovanie takzvaných peer-to-peer úverov. Stránka deklaruje, že prepája ľudí, ktorí chcú požičiavať peniaze, s tými, ktorí o úver žiadajú, pričom splácanie aj samotné poskytovanie úverov má prebiehať vo virtuálnej mene označovanej ako „digitálny dolár“. Práve kombinácia netradičného modelu financovania a nízkej transparentnosti však podľa centrálnej banky predstavuje vážne riziko.
Chýbajúce údaje o prevádzkovateľovi
Na webovom sídle chýbajú základné identifikačné údaje o prevádzkovateľovi platformy, ako obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo či kontaktné informácie. Spotrebiteľ tak nemá možnosť overiť, kto za projektom stojí ani či má oprávnenie poskytovať finančné služby. Národná banka Slovenska upozorňuje, že takáto anonymita v spojení s neoveriteľnou virtuálnou menou a požiadavkou na zaplatenie poplatku vopred môže vytvárať klamlivý dojem o bezpečnosti a legitímnosti ponúkanej služby.
Prečo sa z decembrovej radosti stáva januárový problém. Vianočné pôžičky nie sú dobrý nápad, čo s tým?
Centrálna banka zároveň nevylučuje, že podobné platformy môžu slúžiť na neoprávnené získavanie finančných prostriedkov, osobných údajov alebo platobných informácií. Internetové „úverové ponuky“ podľa nej často cielia najmä na ľudí v zložitej finančnej situácii, ktorých lákajú na rýchle riešenia bez dôkladného preverovania podmienok.
„Činnosť subjektov bez príslušného povolenia nepodlieha dohľadu NBS a spotrebitelia v takýchto prípadoch nemajú zabezpečenú ochranu podľa osobitných právnych predpisov,“ upozorňuje Národná banka Slovenska.
Zvýšené riziká spojené s kryptoaktívami
Osobitnú pozornosť si podľa regulátora zaslúžia aj transakcie spojené s kryptoaktívami. Tie v sebe nesú zvýšené riziká, či už ide o kolísanie hodnoty, technologickú neistotu alebo absenciu zákonnej ochrany. NBS preto dlhodobo apeluje na spotrebiteľov, aby si pred vstupom do akéhokoľvek zmluvného vzťahu dôkladne preverili, s kým obchodujú, a overili si oprávnenie subjektu poskytovať finančné služby prostredníctvom oficiálneho registra na jej webovej stránke.
Slováci podceňujú životné poistenie, chyby v zmluvách ich stoja tisíce eur
V prostredí, kde sa hranice medzi inováciou a podvodom často stierajú, zohráva obozretnosť kľúčovú úlohu. Účasť na schémach mimo dohľadu regulátora zostáva výlučne na riziko spotrebiteľa a prípadné straty nemusia mať žiadnu právnu ochranu. Varovanie centrálnej banky tak opäť pripomína, že pri sľuboch rýchlych a jednoduchých úverov platí dvojnásobne pravidlo dôveruj, ale preveruj.