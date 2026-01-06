Traja zo sto Slovákov očakávajú zvýšenie mesačných nákladov až o vyše 500 eur

Presne 53 percent ľudí na Slovensku očakáva v tomto roku zhoršenie svojej finančnej situácie, ďalších 35 percent si myslí, že budú na tom rovnako ako vlani, a 11 percent čaká jej zlepšenie.
Ako ďalej vyplýva z reprezentatívneho prieskum agentúry Ipsos pre spoločnosť Home Credit, 8 z 10 opýtaných počíta v roku 2026 s vyššími životnými nákladmi ako v uplynulom roku. Najviac z nich, a to približne tretina, ráta so zvýšením mesačných výdavkov domácnosti v sume 50 až 100 eur. Ďalších vyše 30 percent to vidí na nárast o 100 až 200 eur.
Ceny potravín a energií
Zvýšenie nákladov podľa vyjadrení ľudí najviac ovplyvní nárast cien potravín a energií. Väčšie investície plánuje počas roka vyše 60 percent Slovákov, v najvyššej miere má ísť o nákup vybavenia do domácnosti, najmä nábytku či drahších elektrospotrebičov.
Slovensko verzus Česko: kde prehrávame a kde nečakane vyhrávame
Výsledky prieskumu, ktoré agentúra Ipsos robila od 4. do 7. novembra 2025 na vzorke 1 000 respondentov, ukazujú, že väčšia časť Slovákov počíta s tým, že v tomto roku sa po finančnej stránke budú mať horšie ako vlani, pričom 16 percent ráta s výrazným zhoršením finančnej situácie a ďalších 37 percent si myslí, že budú na tom o niečo horšie.
Na druhej strane, 9 percent ľudí očakáva mierne lepšiu finančnú situáciu, a dvaja zo sto opýtaných to vidia na jej výrazné zlepšenie. S finančnou situáciou súvisia životné náklady.
Zvýšenie mesačných nákladov
Najviac opýtaných (32 %) odhaduje, že mesačné výdavky ich domácnosti v roku 2026 porastú o 50 až 100 eur, ďalších 31 percent počíta s navýšením 100 až 200 eur a so sumou vyššou do 50 naviac oproti predošlému roku ráta 16 percent ľudí.
Spotreba domácností pod tlakom aj napätie na trhu práce, slovenská ekonomika v roku 2025 „zložila nohu z plynu“
Zvýšenie mesačných nákladov o 200 až 300 eur predpokladá 13 percent, o 300 až 500 eur 6 percent respondentov a traja zo sto Slovákov to vidia až na vyše 500 eur. Ešte vo vyššej miere, ako to bolo vlani, na výdavky domácností bude najviac vplývať rast cien potravín, čo deklarovalo až 85 percent opýtaných, pričom pred rokom to bolo 81 percent.
Potom je to zvýšenie cien energií, ktoré spomenulo 74 percent a na treťom mieste, s deklarovanými 71 percentami, je rast cien vo všeobecnosti.
Bežné výdavky a väčšie investície
V prípade ďalších faktorov nasledujú vyššie dane, drahšie cestovanie či zdravotná starostlivosť.
Zvýšenie cien potravín najviac spomínali respondenti s čistým osobným mesačným príjmom od 600 do 1 000 eur a z Nitrianskeho kraja. Zvýšenia cien energií sa zase najčastejšie obávajú ľudia vo veku 54 až 65 rokov, občania z Trnavského kraja či ľudia z dvojčlenných domácností. Vyššie dane častejšie riešia respondenti s vysokoškolským vzdelaním, vo vekovej skupine 36 až 44 rokov, s čistým mesačným príjmom domácnosti nad 2-tisíc eur a obyvatelia Bratislavy.
Popri bežných mesačných výdavkoch sa väčšina domácností nezaobíde ani bez väčších investícií počas roka. Medziročné porovnanie ukazuje, drahšie nákupy či väčšie investície neplánuje len o 1 percento viac ľudí ako v minulom roku, teda 39 percent v roku 2026. Najčastejšie pôjde podľa vyjadrení opýtaných o kúpu vybavenia do domácnosti ako je nábytok, práčka, chladnička či televízor (20 %).
Nasleduje rekonštrukcia domu alebo bytu (14 %), kde však badať pokles oproti vlaňajšku o 3 percentá. Menej ľudí spomína aj kúpu auta (8 %), zatiaľ čo vlani ich bolo 12 percent. No na druhej strane, drahšiu dovolenku si chce dopriať 13 percent opýtaných, čo je zase viac ako pred rokom.