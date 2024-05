Fio banka na Slovensku spustila okamžité platby, sú zadarmo

Klienti Fio banky už môžu odosielať a prijímať platby od iných bánk v okamžitom režime. Banka sa tak zapája do systému, ktorý klientom urýchli platobný styk v eurách a hlavne im umožní platby uskutočňovať 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Dlhšie obdobie Fio banka vyhlasovala, že chce okamžité platby ponúkať, no termíny posúvala.

Jozef Daňo z marketingového oddelenia Fio banky ešte koncom januára pre agentúru SITA povedal, že proces implementácie je náročný a že čelili viacerým výzvam. Jednou z nich bol podľa jeho slov charakter tohto systému v porovnaní s ostatnými už existujúcimi.

Záujem bol veľký

Obchodný riaditeľ Fio banky Jan Bláha aktuálne hovorí, že záujem o okamžité platby vnímali relatívne silno.

„Sme presvedčení, že okamžité platby poskytnú našim klientom výrazné výhody a zjednodušia ich finančné transakcie. Okamžité platby sú zadarmo a teší nás, že môžeme prispieť k zlepšeniu klientskej skúsenosti.“ komentoval Bláha. Jednorazovú platbu do výšky 4 000 eur je možné podľa neho zaslať ako okamžitú platbu, a to bankám, ktoré podporujú prijatie takýchto platieb.

Nové euronariadenie o okamžitých platbách nadobudlo účinnosť 8. apríla 2024. Poskytovatelia platobných služieb so sídlom v eurozóne majú od zverejnenia čas deväť mesiacov na prípravu k prijímaniu a osemnásť mesiacov na prípravu k odosielaniu SEPA okamžitých platieb v eurách.

Na Slovensku od februára 2022

V praxi to znamená, že prijímanie okamžitých platieb v eurách bude pre banky v eurozóne povinné najneskôr do 9. januára 2025 a ich odosielanie najneskôr do 9. októbra 2025. V krajinách mimo eurozóny majú byť povinne dostupné o dva roky neskôr. Do konca roka 2025 sa tak okamžité platby stanú novým normálom v slovenskom bankovom sektore.

Na Slovensku sa okamžité platby zaviedli 1. februára 2022. Zaviedli ich tri banky, a to Slovenská sporiteľňa, VÚB banka a Tatra banka spolu s Raiffeisen bankou. Tieto banky majú viac ako 50-percentný podiel na platbách na Slovensku a zároveň viac ako 50-percentný podiel na celkovom počte otvorených účtov.

Ďalší členovia bankovej asociácie, ktorí zaviedli okamžité platby postupne, sú Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v SR a J&T Banka. Oberbank sa však zameriava na firemné financovanie, J&T Banka sa taktiež venuje najmä biznis klientom. Ak má niekto účet v online bankách Revolut či N26, tak aj v nich je možné platiť instantne.

Platby aj počas víkendov či v nočných hodinách

Zvyčajne trvá prevod eur z jednej banky do druhej jeden pracovný deň, pokiaľ ide v rámci konkurenčných bánk. Instantné platby však prinášajú možnosť ľuďom posielať a prijímať peniaze do pár sekúnd bez ohľadu na inštitúciu, a to aj počas víkendov či v nočných hodinách.

Pre firmy sú okamžité platby nástrojom na zníženie počtu oneskorených platieb a urýchlenie úhrady dodávateľských faktúr. Urýchľujú a zefektívnia procesy v elektronickom obchode, hlavne pri ukončení nákupu, vďaka minimalizácii možného rizika neuhradenej platby. V štátnej správe urýchlia platby daní, sociálneho poistenia a ostatných správnych poplatkov.

Netreba si však mýliť okamžitú a expresnú platbu. Expresné platby umožňujú skrátenie štandardnej lehoty pri spracovaní prevodov tak, aby banka príjemcu disponovala finančnými prostriedkami v deň spracovania platobného príkazu, pričom expresnú platbu môže spotrebiteľ uskutočniť aj v inej mene ako v eurách. Tento typ platby je však osobitne spoplatnený v zmysle sadzobníka poplatkov tej ktorej banky.