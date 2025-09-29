Zle zadaný IBAN? Od októbra sa mení posielanie peňazí

Od októbra 2025 sa bankové služby na Slovensku a v celej eurozóne výrazne menia. Klienti budú môcť nielen prijímať, ale aj plošne odosielať SEPA okamžité platby.
Tento krok je spojený s ďalšou novinkou, a to službou overenia príjemcu, ktorá má zvýšiť bezpečnosť a komfort pri prevodoch peňazí. Finančné prostriedky sa tak budú prevádzať v priebehu niekoľkých sekúnd, a to kedykoľvek, pričom klienti si zároveň budú môcť overiť, či IBAN, ktorý zadali, patrí správnemu príjemcovi. Slovenská banková asociácia označila tieto zmeny za historický míľnik.
„Okamžité platby spojené so službou overenia príjemcu predstavujú jeden z najväčších a zároveň mimoriadne pozitívnych benefitov pre bankových klientov v histórii platobných služieb. Zároveň sú dôležitým míľnikom digitálnej stratégie európskeho bankového sektora,“ uviedol Marcel Klimek, výkonný riaditeľ Slovenskej bankovej asociácie.
Dodal, že banky pri zavádzaní novej služby kladú dôraz na nepretržitú dostupnosť systémov, užívateľský komfort a prísne štandardy kybernetickej bezpečnosti.
Zjednotenie pravidiel
Podľa údajov European Payments Council dnes už každé štvrté euro v platobnom styku EÚ prechádza prostredníctvom okamžitých platieb. Nová legislatíva tak harmonizuje prax v celej eurozóne a zároveň znižuje riziko podvodov či mylných prevodov.
Ako vysvetľuje Tatra banka, služba overenia príjemcu je bezplatná a dostupná pre štandardné aj okamžité platby. Funguje tak, že banka príjemcu overí zadaný IBAN a meno príjemcu a okamžite pošle spätnú väzbu odosielateľovi. „Výsledok overenia je informatívny, nebráni ďalšiemu spracovaniu platby, ale klientovi poskytuje kľúčové upozornenie,“ uvádza Tatra banka.
Novinka prinesie aj praktické zmeny. Napríklad klienti Tatra banky si budú môcť sami nastavovať limity pre okamžité platby až do výšky 30-tisíc eur a rozhodovať, či chcú, aby transakcia odišla ako okamžitá alebo štandardná. V prípade, že platbu nebude možné poslať okamžite, klienti si v aplikácii nastavia, či sa má odoslanie zrušiť, alebo má odísť štandardne.
Systém upozorní na chybu
ČSOB upozorňuje, že overovanie bude povinné pri všetkých SEPA platbách. Klienti tak musia vyplniť meno a priezvisko alebo obchodný názov príjemcu, ktoré budú overené s IBAN-om v banke príjemcu. Ak nastane nesúlad, systém upozorní, že údaje sa nezhodujú, no klient môže napriek tomu platbu zrealizovať.
„Pri menších preklepoch sa akceptuje istá miera odchýlky, no pri väčších chybách príde upozornenie, že IBAN môže patriť niekomu inému. Pre stopercentnú zhodu preto odporúčame používať celé mená a oficiálne obchodné názvy,“ radí ČSOB.
Overovanie údajov začne od októbra 2025 fungovať vo všetkých krajinách s eurom, pričom štáty s inou domácou menou sa pridajú až od roku 2027. Podľa Slovenskej bankovej asociácie tieto opatrenia otvárajú cestu k ešte rýchlejším a bezpečnejším finančným transakciám a posilňujú pozíciu slovenských bánk medzi lídrami digitalizácie.