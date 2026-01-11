Pozor na lákavé inzeráty. Mladé zánovné autá z druhej ruky často skrývajú problémy, varujú odborníci

Mladé a zánovné ojazdené autá nepredstavujú záruku bezproblémovej histórie. Analýza spoločnosti Cebia ukázala, že poškodenie má za sebou viac ako polovica vozidiel do piatich rokov veku, ktoré sa predávali na európskom trhu v roku 2025.
Spoločnosť preverila históriu viac ako 52-tisíc osobných a úžitkových vozidiel vyrobených v rokoch 2021 až 2025. Škodová udalosť bola zaznamenaná pri takmer 51 percentách analyzovaných áut, pričom priemerný počet poškodení na jedno vozidlo dosiahol viac ako jeden a pol prípadu.
Dovezené autá majú častejšie vážne havárie
Podľa riaditeľa spoločnosti Cebia Martina Pajera ide o alarmujúce zistenia, keďže ide o relatívne mladé vozidlá. „Všeobecne platí, že bežné poškodenia sú rovnako časté pri vozidlách bez ohľadu na ich pôvod. Pokiaľ vezmeme slovenský, ale aj český trh, pre oba platí, že väčšie havárie a totálne škody sú častejšie pri vozidlách dovezených zo zahraničia,“ upozornil Pajer.
Ak by sa z analýzy vylúčili prípady výmeny čelného skla, inú škodu než túto evidovalo takmer 40 percent mladých ojazdených áut. „Aj toto číslo je vysoké. Navyše ak niekto predáva mladé ojazdené auto, je to nezriedka z dôvodu, že prekonalo haváriu,“ skonštatoval Pajer s tým, že tento trend je výrazný najmä pri autách dovezených zo zahraničia, predovšetkým z Nemecka.
Čo radia odborníci
Analýza poukázala aj na výskyt totálnych škôd. Tie sa týkali viac ako jedného percenta vozidiel do piatich rokov veku, čo v praxi znamená približne každé sedemdesiate auto. Cebia upozorňuje, že informácie o takýchto poškodeniach sú v inzercii často zatajované, hoci ide o najčastejší typ podvodu pri predaji ojazdených vozidiel.
Spoločnosť zároveň pripomína, že história vozidla môže zahŕňať údaje z celého sveta, nielen z Európy či Severnej Ameriky, ale aj z menej tradičných trhov. Kupujúcim preto odporúča preverovať si pôvod, nehody a ďalšie dôležité údaje o vozidle ešte pred samotnou kúpou.