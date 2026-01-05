Sociálna poisťovňa zavádza dôchodkovú prognózu. Budúci dôchodcovia ju môžu očakávať do 31. mája 2026

Bližšie informácie o Elektronickom účte poistenca a spôsobe jeho zriadenia sú dostupné na webovej stránke Sociálnej poisťovne.
Boris Tytykalo
Vedúci ekonomickej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Sociálna poisťovňa
Foto: Ilustračné, SITA
Slovensko Poisťovne Ekonomika z lokality Slovensko

Sociálna poisťovňa zavádza novinku v podobe dôchodkovej prognózy, ktorú od tohto roku bude pravidelne zasielať svojim poistencom. Táto prognóza bude obsahovať informácie o ich budúcich dôchodkových nárokoch a jej zasielanie bude závisieť od veku konkrétneho poistenca. Prvú dôchodkovú prognózu poisťovňa zašle do 31. mája 2026 a dáta budú vychádzať zo stavu evidovaných údajov k 31. decembru 2025.

Elektronický účet poistenca

Od 1. januára 2026 bude možné zasielať dôchodkovú prognózu okrem klasickej pošty aj formou e-mailu. Ak poistenci neoznámia preferenciu pre Elektronický účet poistenca, dostanú ju na e-mail, ktorý Sociálnej poisťovni oznámia alebo ktorý eviduje dôchodková správcovská spoločnosť z II. piliera. Ak e-mail nie je k dispozícii, poisťovňa zašle prognózu poštou alebo elektronicky do aktivovanej elektronickej schránky.

Dôchodková prognóza bude súčasne vždy sprístupnená aj v Elektronickom účte poistenca, ktorý Sociálna poisťovňa odporúča aktivovať a pravidelne využívať. Tento účet umožňuje kontrolu údajov o dôchodkovom poistení, období a vymeriavacích základoch, ktoré môžu výrazne ovplyvniť presnosť prognózy.

Komplexný prehľad finančnej situácie

Od roku2028 plánuje Sociálna poisťovňa rozšíriť dôchodkovú prognózu o ďalšie informácie, a to o predpokladané dôchodkové nároky z doplnkového dôchodkového sporenia (III. pilier) a celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu pre poistencov, ktorí tieto sporenia využívajú. Cieľom je, aby poistenci mohli mať komplexný prehľad o svojej budúcej finančnej situácii v dôchodku a lepšie si naplánovali svoju dôchodkovú stratégiu.

Sociálna poisťovňa dôrazne odporúča svojim poistencom, aby si skontrolovali a včas doplnili všetky neevidované obdobia a doklady v Elektronickom účte poistenca. Tým sa zabezpečí, že prognóza bude naozaj čo najpresnejšia. V prípade chýbajúceho obdobia môžu poistenci predkladať príslušné doklady osobne, poštou alebo do elektronickej schránky Sociálnej poisťovne.

Bližšie informácie o Elektronickom účte poistenca a spôsobe jeho zriadenia sú dostupné na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Firmy a inštitúcie: Sociálna poisťovňa
Okruhy tém: Dôchodci dôchodková prognóza Dôchodkové poistenie Dôchodkové sporenie Druhý pilier elektronický účet poistenca

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk