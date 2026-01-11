Oživenie slovenského hypotekárneho trhu sa zrejme zastaví, nový rok prinesie stabilizáciu aj neistotu

Slovenský hypotekárny trh vstupuje do roku 2026 v citeľne odlišnej kondícii než pred rokom. Po období postupného oživenia, ktoré sa začalo ešte v roku 2024 a naplno prejavilo počas roka 2025, sa črtá fáza stabilizácie, no zároveň aj zvýšenej neistoty.
Spoločným menovateľom hodnotení odborníkov je fakt, že priestor na výraznejší pokles úrokových sadzieb sa vyčerpal a ďalší vývoj bude do veľkej miery závisieť od ekonomickej situácie, trhu práce a schopnosti domácností znášať vyššie náklady.
Rozhýbanie trhu
Rok 2025 priniesol návrat kupujúcich aj refinancovania. Ako konštatuje Eva Šablová, riaditeľka pre úvery v spoločnosti FinGO.sk, úrokové sadzby síce počas minulého roka klesali, no tempo bolo len veľmi mierne. Pokles nekopíroval rýchlosť uvoľňovania menovej politiky Európskej centrálnej banky.
Slovenský finančný systém je podľa NBS pevný, no ekonomiku čakajú slabšie roky
„Banky na Slovensku reagujú najmä na lokálnu ekonomickú situáciu, ktorá sa premieta do ceny ich finančných zdrojov aj do obchodnej politiky,“ vysvetľuje Šablová.
Postupné zlacňovanie úverov spolu s návratom dopytu po bývaní rozhýbalo hypotekárny aj realitný trh. Počet nových hypoték sa vrátil na úrovne spred obdobia vysokých sadzieb a rástla aj priemerná výška úverov. Významnú úlohu zohralo refinancovanie, ktoré bolo v rokoch 2023 a 2024 pre domácnosti málo atraktívne.
Obrat v dynamike
Ľudia sa snažili znížiť si splátky po refixáciách drahších úverov, často spájali viaceré pôžičky alebo navyšovali hypotéky. Napriek tomu dostupnosť bývania ostávala obmedzená, keďže rast cien nehnuteľností nútil žiadateľov siahať po vyšších sumách a regulačné limity Národnej banky Slovenska sa nezmenili.
Slováci siahajú po pôžičkách aj na dovolenky, odborníčka varuje pred pascou
Podľa Universal maklérskeho domu však rok 2026 môže priniesť obrat v dynamike trhu. Zhoršujúci sa ekonomický výhľad, spomalenie rastu a riziká na trhu práce môžu oslabiť finančnú situáciu domácností a tým aj dopyt po hypotékach.
„Konsolidačné opatrenia, spomalená ekonomika, zatváranie fabrík, prípadne odchod spoločností a strata zamestnania sú faktory, ktorým budeme čeliť v nasledujúcom období,“ upozorňuje garantka pre retailové a korporátne úvery spoločnosti Universal maklérsky dom Zuzana Pašková. Zároveň poukazuje na rast nákladov bánk na dlhodobé zdroje financovania, čo bude brzdiť akýkoľvek výraznejší pokles sadzieb.
Zmeny v dopyte
Universal maklérsky dom neočakáva v najbližších mesiacoch citeľné zlacňovanie hypoték. Úrokové sadzby by sa mali podľa Paškovej pohybovať od úrovne približne 3,2 percenta, a to v závislosti od bonity klienta. Výraznejší pokles pod hranicu troch percent považujú odborníci za málo pravdepodobný a dostupný skôr len pre najbonitnejších klientov, prípadne pri vysokých úveroch alebo nízkom pomere úveru k hodnote nehnuteľnosti.
Môže ísť o pascu na ľudí v núdzi, Národná banka Slovenska varuje pred online úverovými ponukami
Zmeny sa očakávajú aj v štruktúre dopytu. Kým v minulom roku dominovali nákupy nehnuteľností na vlastné bývanie, v roku 2026 môže podľa Paškovej rásť najmä záujem o refinancovanie existujúcich úverov a o investičné nehnuteľnosti. Do rozhodovania domácností navyše čoraz výraznejšie vstupujú dlhodobejšie faktory, ako demografický vývoj a starnutie populácie, ktoré spolu s rastom cien robia bývanie menej dostupným.
Štátna podpora hypoték sa skončila koncom novembra 2025 a od decembra preniesol zákon zodpovednosť za pomoc klientom na banky. Tie majú do mája 2026 rozhodnúť, či a v akej forme budú kompenzácie poskytovať.