Trump vyzval Kubu na dohodu, kým nebude neskoro. Rubio by vraj mohol byť prezidentom

Kuba sa na Trumpove vyjadrenia už sťažovala.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Americký prezident Donald Trump
Americký prezident Donald Trump. Foto: archívne, SITA/AP.
Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyzval Kubu, aby s USA uzavrela dohodu, inak podľa neho riskuje vážne následky, vrátane úplného odpojenia od venezuelskej ropy a finančnej podpory.

Podpora od Venezuely sa skončila

Trump svoju správu zverejnil na sociálnej sieti Truth Social a zopakoval, že podpora od Venezuely pre Havanu sa skončila.

„NEBUDE ŽIADNA ROPA ANI PENIAZE PRE KUBU – NIČ! … Dôrazne navrhujem, aby uzavreli dohodu, SKÔR NEŽ BUDE NESKORO,“ napísal Trump vo svojich príspevkoch, pričom zopakoval, že Kuba dlhodobo prežívala vďaka venezuelskej rope a peniazom, ktoré teraz podľa neho prestali prichádzať.

Rubio prezidentom Kuby?

Trump obvinil Havanu, že v minulosti poskytovala „bezpečnostné služby“ pre vládnu elitu vo Venezuele výmenou za energiu a financie, a tvrdil, že väčšina Kubáncov zapojených do týchto aktivít „zahynula pri nedávnom útoku“ na Venezuelu zo strany USA. Podľa jeho slov Caracas „už nepotrebuje ochranu“ od kubánskych jednotiek, lebo Spojené štáty sú teraz hlavnou ochranou pre Venezuelu.

Táto ostrá výzva prišla len týždeň po tom, čo americké sily zajali bývalého venezuelského prezidenta Nicolása Madura, v rámci rozsiahlej operácie, ktorá podľa Trumpa zmenila politickú situáciu v časti Latinskej Ameriky a oslabuje tradičné spojenecké vzťahy Kuby a Venezuely.

Kuba sa na Trumpove vyjadrenia už sťažovala. Prezident Miguel Díaz-Canel označil zásah USA vo Venezuele za „zbabelý, kriminálny a zradu“ a ostro odsúdil Washington za porušovanie medzinárodného práva. Kritizoval aj tvrdenia o prepojení Kuby s konfliktom.

Už skôr v nedeľu Trump zverejnil správu, ktorá naznačovala, že súčasný americký minister zahraničných vecí Marco Rubio by sa mohol stať prezidentom Kuby.

