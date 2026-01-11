Komentátora denníka SME Petra Schutza napadli v košickom Auparku, čaká na operáciu

Komentátora denníka SME Petra Schutza v sobotu poobede v košickom nákupnom centre Aupark napadol neznámy muž. Ako informoval denník, páchateľ ho bez slova udrel zozadu do hlavy, čo spôsobilo jeho pád, pri ktorom si zlomil stehennú kosť. Schutz momentálne čaká na operáciu.
Polícia na podnet rodiny začala vyšetrovanie prípadu. Motívy páchateľa a ďalšie okolnosti činu zatiaľ nie sú známe. Šéfredaktor denníka SME Roman Krpelan vyjadril nádej, že útok nesúvisí s prácou Petra Schutza a očakáva, že polícia zaistí kamerové záznamy, páchateľa vypátra a vyšetrí motiváciu jeho konania.
Peter Schutz je dlhodobo známy komentátor politického a spoločenského diania na Slovensku.