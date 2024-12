Inflácia v novembri mierne zrýchlila, dôvodom je rast cien pohonných látok a potravín

Medziročná inflácia bola v novembri na 3,2 %. To bola podľa Štatistického úradu tretia najvyššia hodnota od začiatku roka. Rast cien nad úrovňou 3 % sa udržal v tomto roku v januári, februári a v októbri. Cenová hladina medzimesačne vzrástla o 0,2 %.

Podľa analytika Národnej banky Slovenska Branislava Karmažina k zrýchleniu inflácie prispel najmä bázický efekt, keďže v novembri minulého roka ceny pohonných látok klesali. Ďalším faktorom zrýchlenia inflácie bol nárast cien potravín.

Externé faktory

„Externé faktory, napríklad rast cien olejov a mliečnych výrobkov na svetových burzách, majú zásadný vplyv na náklady,“ konštatuje analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš.

Na ceny potravín budú podľa neho naďalej vplývať externé faktory a konsolidácia verejných financií, zatiaľ čo znížená DPH na potraviny by mohla zmierniť rast cien. Medziročný rast cien potravín by mal zostať na úrovni jednotiek percentuálnych bodov, pokiaľ neprídu externé šoky.

Priemerný rast cien a miera inflácie

Kočiš odhaduje priemerný rast cien pre rok 2024 na 2,8 %, pričom stále pretrvávajú jadrové inflačné tlaky spôsobené nízkou nezamestnanosťou a rastom nominálnych miezd. V roku 2025 sa očakáva výrazný nárast inflácie pre ukončenie plošného stropovania cien energií a zvýšenie DPH.

Priemerná miera inflácie by sa mohla podľa Kočiša ustáliť pod 5 %. „Očakávané vládne opatrenia v oblasti regulácie cien energií môžu však tieto odhady ešte ovplyvniť,“ doplnil Kočiš.

Kedy čaká domácnosti zásadné zrýchlenie inflácie?

Aj analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák vidí tohtoročnú priemernú infláciu na 2,8 %. „Zásadné zrýchlenie inflácie čaká slovenské domácnosti až v januári,“ pokračoval analytik.

Už v úvode roka by sa tak inflácia mohla podľa neho vyšplhať aj nad úroveň 5 %, a to v prípade, že vláda nijako nebude tlmiť ohlásený nárast cien plynu. Vyššie ceny plynu by pritom medziročnú infláciu mohli navyšovať až o takmer jeden percentuálny bod.