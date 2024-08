Inflácia na Slovensku dosiahla tri percentá, podľa analytika by však mala onedlho klesnúť

Medziročná harmonizovaná inflácia v júli dosiahla na Slovensku 3 %. V porovnaní s júnom vzrástla podľa Štatistického úradu SR o 0,6 percentuálneho bodu, čo je jej najvyššia úroveň od februára 2022.

V medziročnom porovnaní je však nižšia o 7,3 bodu. Ako komentoval analytik 365.bank Tomáš Boháček, najvýraznejšie ceny rástli pri potravinách a nealko nápojoch, ako aj v sektore rekreácie, kde sezónny dopyt tlačil na ceny dovolenkových zájazdov.

Inflácia vzrástla v celej Európe

Rovnako ako na národnej úrovni, tak aj v európskom meradle medziročná inflácia vzrástla. „Z pohľadu stredoeurópskeho regiónu máme tretiu najnižšiu a zároveň aj najvyššiu mieru rastu cien,“ povedal Boháček.

Rast u nás vedie nárast cien v sektoroch potravín, a to pre nárast valuácií komodít na svetových trhoch, a v oblastiach voľného času a ubytovania, ktorý reaguje na zvýšený sezónny dopyt. „Ceny potravín by ešte mali rásť rastovo-ovplyvňujúcim tempom na infláciu aj v auguste, následne v jeseni očakávame pokles, ktorý by mal znížiť aj celkové údaje,“ uvádza analytik.

Vývoj úrokových sadzieb

Na úrovni eurozóny sú zdrojom rastu inflácie podľa neho najmä pretrvávajúce nárasty cien služieb. Z pohľadu menovej politiky Európskej centrálnej banky (ECB) samotné údaje inflácie sa podľa analýzy 365.bank nevychyľujú od strednodobého inflačného cieľa a ich vplyv na vývoj očakávaní vývoja úrokových sadzieb, najmä v kontexte posledných lepších ekonomických údajov, nie je výrazný, keď trh stále započítava zníženie sadzieb do konca roka o približne 60 bázických bodov.

„Vplyvy na rozhodovanie ECB sú však pomerne široké a pokiaľ neuvidíme zreteľnejšie signály odznievania rastu cien služieb, výraznejšie zníženie sadzieb ECB riskovať pravdepodobne nebude,“ pokračoval Boháček.

Už tento víkend sa bude konať sympózium v Jackson Hole, kde by mohlo byť priblížené, ako sa napokon bude americká centrálna banka rozhodovať v septembri, čo by dodalo odvahu alebo pribrzdilo aj ECB vo svojich plánoch.