Ide o špekulácie, reaguje Kamenického ministerstvo na informácie o rušení paušálnych výdavkov pre živnostníkov

Ministerstvo financií SR odmieta špekulácie ohľadom rušenia paušálnych výdavkov pre živnostníkov. Ako uviedol pre agentúru SITA rezort financií, ministerstvo odmieta podporovať šírenie politicky motivovaných špekulácií o tejto téme. Tie nie sú navyše podľa ministerstva aktuálne ničím podložené.

Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling a podpredseda Marián Viskupič vyhlásili, že Andrej Danko sa nedávno vyjadril, že v koalícií je tlak na zrušenie alebo zníženie paušálnych výdavkov pre živnostníkov ako súčasť konsolidácie verejných financií, ktorú pripravuje minister financií Ladislav Kamenický. Zmena by sa týkala viac ako 260 tisíc živnostníkov, pre ktorých by to podľa SaS bolo likvidačné rozhodnutie.