Ficova vláda vraj plánuje zrušiť alebo znížiť paušálne výdavky. SaS vyzýva, aby dali pokoj živnostníkom (video+foto)

Vláda vraj plánuje zrušiť alebo znížiť paušálne výdavky. Konštatovali to slovenskí liberáli zo strany SaS. Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling a podpredseda Marián Viskupič na tlačovej konferencii odkázali koalícii, aby dala ruky preč od živnostníkov.

Podľa ich slov, Andrej Danko sa nedávno vyjadril, že v koalícii je tlak na zrušenie alebo zníženie paušálnych výdavkov pre živnostníkov ako súčasť konsolidácie verejných financií, ktorú pripravuje minister financií Ladislav Kamenický. Zmena by sa týkala viac ako 260 tisíc živnostníkov, ktorí minulý rok využili možnosť paušálnych výdavkov.

Vláda pomáha len sebe a svojim ľuďom

„Vláda míňala peniaze a teraz ich potrebuje šetriť. Minuli ich na 13. dôchodky, ministerstvo športu či na zvýšenie ich platov. Prečo vláda nepodporí ekonomiku, prečo nedonesú na Slovensko nových investorov. My budeme bojovať za živnostníkov, ktorí sú hnacím motorom tejto krajiny. Vláda by im nemala hádzať polená pod kolená, ale pomáhať,“ vyhlásil Branislav Gröhling.

Zároveň dodal, že súčasná vláda pomáha len sebe a svojim ľuďom. Poukázal aj na to, že Trestný zákon rieši už 8 mesiacov, z tohto dôvodu ich nazval babrákmi, ktorí nevedia správne napísať ani jeden zákon.

Paušálnymi výdavkami si môžu živnostníci znížiť základ dane. Od roku 2017 sa sadza paušálnych výdavkov na základe iniciatívy SNS, ktorá bola vtedy v tretej vláde Roberta Fica, zvýšila zo 40 na 60 percent z úhrnu príjmov.

Lego kocky úradníckej vlády

„Zatiaľ nie je známe, ako by táto zmena mala vyzerať. Barličkou by nám mohli byť lego kocky úradníckej vlády, ktorá tiež chcela riešiť živnostníkov. Vtedajší návrh chcel, aby súčasná sadzba 60 % bola možná len do 10 tisíc eur príjmov, dnes je to do 33 300 eur. Na hrubý zárobok od 10 tisíc do 15 tisíc eur by sa vzťahovali len 40 percentné paušálne výdavky, následne by sa znižovali na 20 percent pre príjem od 15 do 20 tisíc euro, na 10 percent by sa znížili pre zárobok od 20 tisíc do 30 tisíc eur. Tiež navrhovali, že by platila pevná výška paušálnych výdavkov 10 tisíc eur pre príjem od 30 tisíc do 60 tisíc eur,“ uviedol Marián Viskupič.

Zároveň dodal, že toto riešenie by bolo likvidačné pre živnostníkov. SaS bude sledovať, ako to vymyslí aktuálna vláda, no odkazuje im, aby dali ruky preč od živnostníkov.

Viskupič poukázal aj na to, že vláda adresuje ďalšie výhražky živnostníkom tým, že si chce posvietiť na fiktívnych živnostníkov. Ide o takých, ktorí spĺňajú podmienky pracovného pomeru, ale pracujú na živnosť lebo je to pre nich výhodnejšie z rôznych dôvodov.

Situácia sa môže ešte zhoršiť

„Koalícia hovorí, ak by všetci živnostníci prešli do pracovného pomeru, odvody a dane by sa zvýšili o 648 miliónov eur. Toto číslo je nereálne, situácia sa vie ešte zhoršiť,“ vysvetlil Viskupič.

Zprava: Predseda SaS Branislav Gröhling a podpredseda SaS Marián Viskupič (SaS) reagujú na otázky novinárov počas tlačovej konferencie strany Sloboda a Solidarita (SaS) v Liberálnom dome na tému: Výzva vláde SR – Dajte preč ruky od živnostníkov. Bratislava, 17. júl 2024. Foto: SITA/Tomáš Susko

Ak by sa to tak zmenilo a živnostník by sa musel stať riadnym zamestnancom, zamestnávateľ by musel platiť človeka, ktorého možno nepotrebuje celý mesiac. V tomto prípade by podľa podpredsedu SaS nastal ďalší nárast práce na čierno, niektoré práce by boli vyplatené len na ruku, štát by prišiel aj o tie dane, ktoré dostáva teraz.

Postoj k živnostníkom

„Pri tomto tlaku sa môže stať, že množstvo ľudí príde o prácu, zamestnávatelia si dvakrát premyslia, či sa im oplatí presunúť daného živnostníka na zamestnanca, keďže bude preňho drahší a byrokraticky náročnejší. Znížením paušálnych výdavkov sa tiež výrazne narušia zamestnávateľské vzťahy, keďže živnostníci budú musieť zo svojho platu viac odviesť do štátnej kasy, a preto budú pýtať vyššiu výplatu. Z tohto dôvodu budú vyššie ceny pre zákazníkov, teda pre všetkých ľudí,“ informoval Viskupič. Tiež sa podľa jeho slov zhorší podnikateľské prostredie, sťaží sa účtovanie namiesto paušálnych výdavkov, kedy živnostníci budú musieť venovať zbytočný čas byrokracií a nie jeho práci.

„Žiadame, nech vláda nechá živnostníkov zodpovedných samých za seba, za svoje životy, aby sa spoliehali sami na seba. Práve takýto zodpovedný občan, je v dlhodobom horizonte najväčším benefitom pre štát. Ak chce vláda vybrať viac peňazí, musí nájsť spôsob, ako znížiť mieru práce na čierno alebo nevystavovania faktúr, lebo tento problém existuje. Znevýhodnením postavenia živnostníkom, zdražením ich práce, vláda dostane pravý opak. Poškodí fungujúcu časť slovenskej ekonomiky a zväčší množstvo daňových únikov,“ uzavrel Marián Viskupič.