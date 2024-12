Harmonizovaná inflácia v novembri pokračovala v raste, poháňaná bola najmä cenami potravín a nealkoholických nápojov

aktualizované 18. decembra, 14:18

Medziročná harmonizovaná inflácia (HICP) na Slovensku v novembri zaznamenala nárast o 3,6 %. To predstavuje podľa dát Štatistického úradu SR zvýšenie o 0,1 percentuálneho bodu v porovnaní s októbrom. Výrazný rast cien bol predovšetkým v odvetví výroby a spracovania potravín a nealkoholických nápojov, ktoré spolu pridali 0,12 percentuálneho bodu.

Zvoľnenie rastu

Sektory odevov a obuvi tiež zaznamenali rast, a to o 0,6 percentuálneho bodu, zatiaľ čo ceny v odvetví rozličného tovaru a služieb klesli o 0,3 percentuálneho bodu. Na medziročnej báze vzrástli ceny najviac vo vzdelávaní o 10 %, v reštauráciách a hoteloch o 5,9 %, v zdravotníctve o 5,3 % a v potravinách a nealkoholických nápojoch o 4,7 %.

Analytik 365.bank Tomáš Boháček predpovedá, že rast cien potravín by mal do konca roka zvoľniť, vzhľadom na medzimesačné skoky v cenách slepačích vajec a masla. Inflácia v decembri by mohla voči novembru klesnúť podľa neho približne o 0,2 percentuálneho bodu. V nasledujúcom roku sa očakáva obnova rastu cien, a to najmä pre vyššie sadzby DPH a rastúce transakčné a administratívne náklady pre firmy.

Výška inflácie

Boháček predpokladá, že inflácia za tento rok dosiahne priemerne 3,2 %, zatiaľ čo v budúcom roku by mala vzrásť na približne 4,5 %. Vďaka stabilizovaným cenám regulovaných zložiek, ako sú elektrina a zemný plyn, sa očakávaný rast inflácie znížil o 0,5 percentuálneho bodu. Aj keď tempo rastu kúpnej sily na Slovensku klesne, analytik očakáva, že nominálny rast miezd o takmer 6 % zachová rast reálnych príjmov o 0,5 percentuálneho bodu.

Ako komentoval analytik ČSOB Marek Gábriš, slovenská inflácia akceleruje opäť od jesene a v závere roka v decembri môže ešte mierne podrásť. Výraznejší impulz však opäť dostane podľa jeho slov od januára 2025, ťahaná najmä rastom priamych aj nepriamych daní, poplatkov, cien služieb, či potravín.

Regulované ceny

„Z poplatkov sa dajú spomenúť napríklad poplatky za cesty a diaľnice alebo poplatky miest a samospráv. Regulované ceny v sieťových odvetviach ako teplo, plyn, elektrina alebo voda budú rasť pomalšie, ale zrejme predsa len mierne prispejú k celkovej inflácii,“ povedal Gábriš.

Dôvodom je podľa neho odloženie zreálnenia cien plynu pre domácnosti oproti trhovým cenám, ktoré však v konečnom dôsledku zaplatíme na daniach. Najproblematickejším bodom zrejme zostanú ceny potravín.

„Napríklad, centrálna banka v najnovšej prognóze predpokladá zrýchlenie tempa ich rastu v roku 2025 na 5,1 %. Priemerná inflácia tak v budúcom roku zrejme dosiahne okolo 4 % – 5 %,“ uzavrel Gábriš.