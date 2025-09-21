Ferenčák hrozí vláde, bez zásadných zmien konsolidáciu v parlamente nepodporí

Koaličný poslanec Ján Ferenčák (Hlas-SD) tvrdí, že bez zmien nepodporí vládnu konsolidáciu verejných financií v druhom čítaní v parlamente. Ako v nedeľu povedal v diskusnej relácii Na telo televízie Markíza, každá konsolidácia by mala byť sociálne spravodlivá.
Štát má znášať väčšinu dopadov
„Ja som jasne zdôraznil, že v druhom čítaní očakávam od ministra financií také návrhy a zmeny, ktoré prenesú celú ťarchu na plecia štátu,“ povedal Ferenčák s tým, že štát by mal znášať 80 percent dopadov. „Ja som povedal, skrátené legislatívne konanie podporím, prvé čítanie podporím a v druhom očakávam, že minister (Ladislav) Kamenický prinesie také opatrenia, ktoré zmenia terajší balík,“ vyhlásil Ferenčák.
Koaličný poslanec zároveň vyzval premiéra Roberta Fica, aby sa konsolidácia stala premiérskou témou. „Aby aj téma šetrenia v rámci štátu a hlavne budúcnosti tohto štátu bola témou premiéra, pretože on jediný má dnes právomoc prikázať ministerstvám, aby to šetrenie bolo výraznejšie na ich strane,“ doplnil Ferenčák.
Opozícia: Balík je plný otáznikov
Podľa opozičného poslanca Martina Dubéciho (Progresívne Slovensko) dnes nikto netuší, aký bude finálny konsolidačný balíček. „Maximálne čo som počul, že Traja králi sú predmetom diskusie,“ uviedol s poukazom na sviatok Troch kráľov a diskusie o jeho rušení. Napriek konsolidácii však podľa Dubéciho rastie deficit štátu.
„Za dva roky to zadĺženie stúplo tak, ako za celú vládu Igora Matoviča. Takže ani na tomto sa to neodrazilo. Dokonca, ak si to správne pamätám, v rozprave (parlamentu) odznelo, že je o 600 viac zamestnancov v štátnej správe a vo verejnom sektore za minulý rok,“ vyhlásil poslanec.
Opozičný poslanec zároveň kritizoval premiéra, že sa konsolidácii nevenuje. „Má to byť premiérska téma. A pán premiér sa skrýva pred všetkými,“ dodal Dubéci.