Konsolidácia rozdelila parlament. Je to divadlo, na ktorom sa nebudeme podieľať, odkázal Šimečka - VIDEO

Vládna koalícia pretlačila prvé čítanie tretieho konsolidačného balíka, ktorý má priniesť do verejných financií 2,7 miliardy eur. Všetkých 79 poslancov koalície hlasovalo za, opozícia na protest proti skráteniu rozpravy zo sály odišla.
„Je to divadlo, na ktorom sa nebudeme podieľať,“ odkázal predseda PSMichal Šimečka. Definitívne rozhodnutie padne už budúci týždeň v skrátenom legislatívnom konaní.
Frontálny útok proti pracujúcim
Šimečka zároveň zdôraznil, že „je to frontálny útok proti pracujúcim ľuďom, živnostníkom a všetkým aktívnym občanom a uvrhne Slovensko do Ficovej chudoby.“ Predseda PS tiež kritizuje, že po tom, čo vláda minulý rok zvýšila DPH a ďalších poplatkov, berie teraz ľuďom peniaze z čistej mzdy, zvyšuje odvody a zároveň ich núti viac pracovať.
„Výsledkom bude Ficova chudoba, utlmená ekonomická aktivita a dokonca aj hroziaca recesia slovenskej ekonomiky,“ dodal Šimečka.
Šimečka kritizuje vládu za umlčiavanie opozície v parlamente, ľudí vyzval na ďalší protest – FOTO
Súčasne upozornil, že návrh nebol s nikým dostatočne odkonzultovaný a všetko sa urobilo na poslednú chvíľu. „Úplne arogantne skrátili ešte aj debatu o skrátenom legislatívnom konaní. Je to nedôstojné, je to fraška a výsmech do očí všetkým pracujúcim ľuďom,“ uviedol Šimečka.
„A keďže v parlamente nie je priestor na normálnu diskusiu, rozhodli sme sa hovoriť o týchto problémoch priamo s občanmi – na námestiach slovenských miest. Už budúci týždeň budeme pokračovať v protestných zhromaždeniach spolu s našimi opozičnými partnermi,“ uzavrel predseda PS.
Balík opatrení
Balík opatrení, ktorý do parlamentu predložil minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD), stojí najmä na zvyšovaní daní a odvodov či obmedzení niektorých výhod pre občanov a firmy.
Konsolidačný balík rozdelil tripartitu. Zatiaľ čo Kamenický obhajuje jeho potrebu, partneri hovoria o „toxickom kokteile“
V pláne je zrušenie pracovného pokoja počas vybraných sviatkov, progresívne zdaňovanie príjmov, zvýšenie zdravotných odvodov, skrátenie odvodových prázdnin pre začínajúcich živnostníkov či obmedzenie podpory v nezamestnanosti od štvrtého mesiaca.
Firmám s minimálnymi daňovými povinnosťami pribudnú licencie, podnikateľom sa zmení odpočet DPH pri firemných autách.
Kamenický pripisuje vinu bývalým vládam
Dôležitou súčasťou balíka sú aj takzvané dane z negatívnych externalít. Potraviny s vysokým obsahom cukru a soli zdražejú, keďže DPH na ne stúpne z 19 na 23 percent. Rozpočet by mal takto získať vyše 90 miliónov eur ročne. Ďalších 54 miliónov má priniesť vyššie zdanenie hazardu.
Likvidačné zvýšenie odvodov, analytik varuje pred koncom mikroživnostníkov
Kamenický obhajuje balík tým, že štát potrebuje rýchlo konsolidovať rozvrátené verejné financie. Vinu pripisuje bývalým vládam, ktoré podľa neho hospodárili nezodpovedne. Opozícia naopak tvrdí, že ide o „nepodarenú konsolidáciu“, ktorá obmedzí diskusiu v parlamente a najmä zníži životnú úroveň ľudí.
K balíku sa pridáva aj kritika zo strany živnostníkov a štátnych zamestnancov, pred parlamentom už protestovali hasiči a policajti.
Hrozí pribrzdenie ekonomiky
Ekonomickí analytici upozorňujú, že konsolidačné opatrenia síce zlepšia rozpočet, ale pribrzdia ekonomiku. „Predstavené opatrenia utlmia spotrebu domácností, investície firiem aj verejné investície. Rast HDP tak bude nepochybne pomalší,“ hodnotí Matej Horňák zo Slovenskej sporiteľne.
Skokové zvyšovanie odvodov zapríčiní zatváraním živností, varuje Ódor – VIDEO
Vláda argumentuje, že inej cesty niet. Ak si chce Slovensko udržať dôveru investorov a neprehlbovať dlh, musí pristúpiť k šetreniu. Opozícia zasa verí, že masívne zvyšovanie daní a rušenie sviatkov je cestou do slepej uličky. Už teraz je isté, že druhé čítanie balíka prinesie ďalší ostrý politický konflikt.