Akcie v USA opäť dosiahli rekordy, podporilo ich zníženie sadzieb aj telefonát Trumpa s čínskym prezidentom

Akciové trhy v USA v piatok opäť dosiahli rekordné hodnoty, pričom tri hlavné indexy na Wall Street skončili na historických maximách už druhý deň po sebe. Tento rast podporilo stredajšie zníženie úrokových sadzieb Federálnym rezervným systémom (Fed) o 25 bázických bodov, čo bolo prvé zníženie v roku 2025.
Trumpov rozhovor s čínskym prezidentom
„Obchodníci sú spokojní s rozhodnutím Fed-u,“ uviedol Chris Low z FHN Financial. Fed zároveň naznačil možnosť ďalších dvoch znížení sadzieb v tomto roku, pričom budúce kroky budú závisieť od vývoja ekonomiky. Jack Ablin z Cresset Capital Management však upozornil na rast výnosov amerických štátnych dlhopisov, čo predstavuje riziko pre trh.
V Európe hlavné indexy zakončili deň bez výraznejších zmien alebo mierne v strate. Pozornosť investorov pritiahol telefonický rozhovor medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, počas ktorého politici hovorili aj o predaji populárnej aplikácie TikTok.
Dohoda o TikToku
Trump na sociálnej sieti Truth Social uviedol, že počas rozhovoru dosiahli pokrok v mnohých dôležitých otázkach vrátane obchodu, boja proti fentanylu, ukončenia vojny medzi Ruskom a Ukrajinou a schválenia dohody o TikToku.
Trump tiež oznámil, že sa o mesiac stretne so Si Ťin-pchingom na ázijsko-pacifickom samite v Kórejskej republike a v budúcom roku plánuje návštevu Číny.
Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, zaznamenala v piatok pokles o 1,1 % na66,68 USD za barel.