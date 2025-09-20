Takmer 40 percent Sloveniek spravuje svoj majetok samostatne, ženské bohatstvo rastie rýchlejšie než kedykoľvek predtým

Globálny trend presunu majetku do rúk žien sa prejavuje aj na Slovensku, kde takmer 38 % žien spravuje svoj majetok samostatne. Viac ako tretina Sloveniek investuje, aby dosiahli svoje ciele a sny, pričom ženy častejšie ako muži preferujú konzervatívnejšie investície, hoci s vekom a skúsenosťami sa ich prístup mení.
Vyplýva to z prieskumu v rámci projektu NextŽeny, ktorý uskutočnila advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS a spoločnosti ONE FAMILY OFFICE, RSM a Visa v spolupráci s výskumnou agentúrou Ipsos.
Socioekonomické postavenie
Podľa údajov spoločnosti McKinsey vzrástli aktíva ovládané ženami v Európe z 4,6 bilióna dolárov v roku 2018 na 6,6 bilióna dolárov v roku 2023, pričom do roku 2030 sa očakáva nárast na 11,4 bilióna dolárov, čo bude predstavovať 47 % všetkých aktív EÚ.
Ženy posilňujú svoje socioekonomické postavenie vďaka väčšej ekonomickej aktivite, vzdelávaniu a obsadzovaniu vedúcich pozícií. Na Slovensku Slovenky samostatne spravujú majetok častejšie než Češky, pričom mladšie ženy sú otvorené online investovaniu a majú silný digitálny skillset.
„Najväčší podiel investoriek, ktoré si samy spravujú majetok je u mladších žien – medzi 18-34 rokov. Tie sú otvorené online investovaniu, často single alebo v ranných fázach vzťahov, zvyknuté pracovať s vlastnými financiami už počas štúdia alebo krátko po ňom,“ komentuje Jana Holíková, Director of Business Relations z rodinnej kancelárie ONE FAMILY OFFICE.
Rodinné financie
Muži na Slovensku častejšie samostatne rozhodujú o rodinných financiách, zatiaľ čo ženy spravujú majetok častejšie spoločne s partnerom. Investičné portfóliá mužov sú viac rizikové, ženy preferujú konzervatívnejšie investície, pričom ochota riskovať u žien rastie s vekom. „Silná skupina starších vekových kategórií – generácia baby boomers či nasledujúca gen X žila dlhodobo v tradičnom modeli konzervatívneho prístupu k investíciám, kde rozhodujúce slovo a mnohokrát aj prehľad o financiách rodiny mal jedine muž (otec zakladateľ),“ pripomína Jana Holíková.
Najčastejším cieľom investícií je zabezpečenie na starobu, ochrana pred znehodnotením a zabezpečenie rodiny. Väčšina Slovákov stavia na nehnuteľnosti ako tradičnú investíciu.
„Samotná správa majetku nie je iba otázkou financií, ale aj identity – slovenské ženy si cez investovanie budujú pocit nezávislosti a schopnosti ovplyvniť svoju budúcnosť. V tom sa premieta aj potreba dopriať si veci, ktoré chcú bez nutnosti pýtať si prostriedky od manžela/partnera/otca rodiny,“ hovorí Jana Holíková. Muži zase naopak majú častejšie ako ženy investovanie ako koníček a aj v ňom viac hľadajú osobné uspokojenie.
Digitálne bankovníctvo
Pri získavaní informácií o investíciách muži preferujú investičné weby, ženy osobný kontakt s finančnými poradcami. Digitálne bankovníctvo využíva pravidelne 66 % Slovákov, pričom 22 % aktívne spravuje investície online.
Mladšia generácia do 34 rokov sleduje podcasty a videá, ktoré sú pre nich hlavným zdrojom (54 %). Majetnejší investori s kapitálom presahujúcim 830 tisíc EUR sa zase vracajú k tradičnejšiemu, štruktúrovanému obsahu: preferujú renomované finančné portály a tlačené publikácie.
V biznise sú stále častejšie nástupcami v novej generácii práve ženy. To na Slovensku potvrdila aj štúdia NextŽeny z roku 2022. Analýza vzorky 10 najväčších slovenských rodinných firiem z roku 2022 ukázala, že vlastníci sú z 90 % muži. 80 % podnikateľov už vtedy malo viac ako 60 rokov, a dokonca celkom pätina z celkového počtu vlastníkov boli osemdesiatnici.
Pre väčšinu týchto podnikateľov na Slovensku je teda úplne aktuálna téma nástupníctva. Prieskum tiež ukázal, že polovica Slovákov má jasný alebo čiastočný plán pre prípad nečakanej udalosti týkajúcej sa majetku, pričom väčšina dôveruje rodine v správe majetku. Avšak polovica ľudí túto otázku nerieši, čo predstavuje riziko pre stabilitu rodinného bohatstva.
Do prieskumu sa zapojilo 295 respondentov z radov aktívnych investoriek a investorov na Slovensku, z toho bolo 51 %žien a 49 % mužov všetkých vekových skupín. Prieskum, zber dát a ich vyhodnotenie vykonala výskumná agentúra Ipsos. Zber dát prebehol od 26. 6. do 26. 7. 2025 prostredníctvom metódy CAWI.
