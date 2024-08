Desaťtisícové výdavky na výchovu dieťaťa? Byť rodičom nie je podľa odborníka lacná záležitosť

Analýzy ministerstva financií odhadujú, že výchova dieťaťa od narodenia do dospelosti stojí na Slovensku približne 60-tisíc eur, čo predstavuje zhruba 280 eur mesačne. Odborník na financie zo spoločnosti Partners Michal Mišík hovorí, že náklady môžu byť oveľa vyššie.

„Môže to byť aj 80-tisíc eur, ak dieťa študuje na Slovensku. Je to pomerne vysoká suma a treba ju zahrnúť do svojich finančných plánov,“ uvádza Mišík.

Šoková terapia

Pre mnohých ľudí, s ktorými sa stretáva, je táto informácia ako „šoková terapia“. Slováci sú však podľa neho pomerne uvedomelí a na finančnú záťaž, ktorú deti predstavujú, sa pripravujú.

Už samotné tehotenstvo znamená, že je potrebné zháňať kočík, postieľku, prvé oblečenie a ďalšie potreby pre bábätko. Dokonca aj samotný pôrod môže vyjsť na stovky eur, v závislosti od požiadaviek rodičky.

Základná výbavička pre novorodenca stojí od 1 600 do 3 000 eur, no je to jednorazový výdavok, na ktorý sa rodičia dokážu vopred pripraviť.

Výrazný pokles nastane pri rodičovskej dovolenke

Mišík upozorňuje, že materská a rodičovská dovolenka predstavujú pokles príjmu rodiny, pričom príchod nového člena radikálne zvýši výdavky.

„Ak napríklad obaja rodičia zarábajú po 1 000 eur, v prvých mesiacoch počas materskej dovolenky klesne príjem domácnosti o 250 eur mesačne, čo sa nezdá veľa. Zvýšia sa však náklady, pretože do rodiny pribudne dieťa, ktoré potrebuje plienky, oblečenie, kozmetiku, kočík, pomôcky a prípadne umelé mlieko. Rodičovská dovolenka už predstavuje naozaj výrazný pokles príjmu, čo zasahuje do chodu domácnosti, lebo nákladová položka, akou je dieťa, nezmizne, je na celý život,“ vysvetľuje odborník.

Od 3 rokov veku dieťaťa je možné umiestniť ho do škôlky. Štátne škôlky stoja do 100 eur mesačne, no v súkromných škôlkach zaplatíte v závislosti od lokality od 300 do 700 eur.

Výbava pre prváka je ranou pre rozpočet

Navyše, už aj škôlkari majú mimoškôlkarské aktivity. Keď sa ako-tak finančne spamätáme zo škôlky, prichádza škola. Výbava pre prváčika môže byť poriadne tvrdou ranou pre rodinný rozpočet.

„Aktovka stojí pokojne aj 100 eur, viac ako batoh na turistiku. Plus nové oblečenie, zošity, pomôcky. Je to obrovský výdavok a naraz,“ uvádza odborník s tým, že náklady len na nástup do školy môžu dosiahnuť až 300 eur.

Počas školského roka a nasledujúcich rokov treba prirátať náklady na nábytok potrebný pre školáka, väčšiu posteľ, stravné v škole, ak nevyužívate bezplatné stravovanie, školské výlety, lyžiarske výcviky a krúžky.

Náklady počas vysokej školy

K tomu neskôr pribudnú náklady na telefón a počítač, keďže už žiaci základných škôl pracujú s počítačmi. Pri stredoškolákoch je výhodou, že už môžu chodiť na brigády a zarobiť si na veci, ktoré chcú.

Po strednej škole môže ísť mladý človek do práce na plný úväzok, alebo môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Tie sú na Slovensku bezplatné, ale ubytovanie, strava, knihy či cestovné predstavujú náklady pohybujúce sa v stovkách eur mesačne.

„Rodiča vyjdú tieto náklady asi na 450 eur mesačne, za 5 rokov je to 22 500 eur. Na brigádach nech si zarobí na svoje hobby či aktivity vo voľnom čase,“ dodáva odborník na financie.