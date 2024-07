Letná brigáda: 10 otázok a odpovedí, ako ju nájsť a zarobiť viac

Letná brigáda je skvelou možnosťou, ako si privyrobiť najmä počas štúdia. Čo by ste mali o nej vedieť, aby ste dostali viac peňazí, neplatili zbytočne daň a odvody a ešte aj nadobudli cenné pracovné skúsenosti? Prečítajte si náš praktický manuál.

Odkedy sa môže brigádovať?

Práca popri škole – brigáda bola doteraz možná, ak ste mali ukončenú desaťročnú povinnú školskú dochádzku a dosiahli ste určitý vek, teda až po 31.8. daného akademického prvého ročníka strednej školy. Pätnásťroční mohli získať výnimku iba v prípade, že išlo o ľahké práce, ktoré neohrozujú zdravie, bezpečnosť, vývin ani školskú dochádzku, aj to len v pomerne úzkom okruhu oblastí, ako sú kultúrne, umelecké predstavenia, športové podujatia, reklama či modeling. V júli 2024 ide síce ešte všetko po starom, od 1. augusta však budú vďaka zmene v Zákonníku práce umožnené letné brigády pre študentov od 15 rokov. Žiaci a študenti nesmú pracovať len do skončenia obdobia školského vyučovania posledného školského roka povinnej školskej dochádzky. Budúci rok to teda platí už od júla.

Ako si nájsť letnú brigádu?

Nemáte jasnú predstavu o tom, čo by ste chceli robiť, plánujete si iba zarobiť peniaze navyše? Alebo leto zároveň využiť na pracovné skúsenosti v oblasti, ktorá vás zaujíma? Vytrieďte si hlavné kritériá a podľa toho sa pustite do hľadania. „Určite odporúčam sledovať overené pracovné portály, weby preverených personálnych agentúr, ale aj odporúčané skupiny na sociálnych sieťach, kde sa ponúkajú pracovné príležitosti vo forme brigády,“ radí Katarína Garajová, generálna riaditeľka personálnej agentúry z MAXIN´S Group. V prípade, že máte špeciálny záujem pracovať u konkrétneho zamestnávateľa, treba sledovať jeho webstránku a sociálne siete. Informácie o ponuke práce na brigádu bývajú vyvesené aj na dverách prevádzok, stačí mať oči a uši otvorené. Popýtajte sa aj rodiny a známych, pracovné ponuky pre študentské brigády zverejňujú aj webové sídla miest a obcí.

Kde sa dá nájsť práca na brigádu?

Stačí preskúmať pracovné portály, o brigádnikov je veľký záujem – letná brigáda je možná najmä v gastronomických službách, v potravinárstve, v poľnohospodárstve pri zbere ovocia a zeleniny, v skladoch, v administratíve, v upratovacích službách. Dopyt je aj po animátoroch pre deti.

Ako má vyzerať brigádnicka zmluva?

Ak sa rozhodnete v lete pracovať, odborníčka určite odporúča mať podpísanú dohodu. „Dohoda o brigádnickej činnosti študenta sa dá dojednať maximálne na 12 mesiacov a musí v nej byť uvedený druh práce, výška odmeny, informácia o tom, ako a kedy bude odmena vyplácaná, rozsah pracovného času a trvanie zmluvy,“ konkretizuje Garajová. Túto dohodu môžu uzavrieť iba študenti denného alebo externého štúdia na strednej škole alebo študenti dennej formy štúdia na vysokej škole a to iba do veku 26 rokov. Budete k nej potrebovať potvrdenie o návšteve školy, niekedy i lekárske potvrdenie a vo veku pod 18 rokov aj súhlas rodiča.

Koľko hodín môže odpracovať brigádnik za mesiac?

Zákon dovoľuje študentovi odpracovať najviac 20 hodín za týždeň, teda 80 hodín mesačne. Ak je však dohoda o brigádnickej činnosti študenta podpísaná na niekoľko mesiacov, dá sa týždenný limit rozložiť na viacero mesiacov, stačí, aby bolo toto obmedzenie splnené v priemere za deň. „Ak teda chcete pracovať počas leta alebo študijného voľna, pracovnú dohodu môžete mať uzavretú napríklad na pol roka s tým, že v lete budete pracovať 8 hodín denne a od septembra nula hodín,“ odporúča odborníčka z MAXIN´S Group. Pozor však na ďalšiu podmienku, pracovný čas brigádnika nesmie v priebehu 24 hodín presiahnuť 12 hodín, u mladistvého osem hodín.

Aká je mzda brigádnika?

Odmena za prácu na brigádu sa musí vyplatiť do konca mesiaca po vykonaní práce a nesmie byť nižšia ako minimálna hodinová mzda, na Slovensku v roku 2024 vo výške 4,31 eura za hodinu. Priemerný zárobok brigádnika závisí od segmentu, priemerne sa pohybuje okolo 5-6 €/hodinu. Prilepšiť sa dá prostredníctvom príplatkov za prácu na zmeny, nadčasy, víkendy a sviatky od 2 do 4 €/hod navyše.

Môžem pracovať na brigádu po skončení školy?

Samozrejme, brigáda pre dôchodcu či skončeného študenta je vhodným riešením, ako si prilepšiť. V prípade, že ste zavŕšili štúdium, máte nad 26 rokov, alebo ste na dôchodku, sa však postupuje trochu iným spôsobom – spíše sa Dohoda o vykonaní práce. „Je dobré vedieť, že pracovný pomer formou brigády nemusí mladý človek ukončiť v deň, keď v čase brigády dovŕši 26 rokov. Dohoda o brigádnickej práci platí do konca kalendárneho roka, v ktorom ste dosiahli tento vek,“ radí Garajová. Netreba stresovať, ani ak chcete nastúpiť na brigádu po poslednom ročníku v škole. Študentom strednej školy je podľa našej legislatívy mladý človek do 31. augusta kalendárneho roka a Zákonník práce umožňuje brigádovať do 31. októbra daného roka.

Platí brigádnik odvody a dane?

Dohodnutá odmena za prácu v zmluve predstavuje hrubú mzdu. Čistá mzda znamená sumu zníženú o povinné odvody, teda vaše peniaze na ruku. Brigádnik uhrádza iba odvody do sociálneho poistenia vo výške 9,5% z hrubej mzdy. Pre pracujúcich študentov však existuje výhoda odvodovej výnimky v hodnote 200 €. V praxi to znamená, že ak nezarobíte viac ako túto sumu, odvody sa vás netýkajú, ak ju prekročíte, ich výška sa vypočíta iba z rozdielu, ktorý presahuje 200 €.

Od odmeny, na ktorej sa so šéfom dohodnete, treba odrátať ešte daň z príjmu. To, v akej výške a či vôbec nejaká bude, závisí od toho, či si uňho uplatníte nezdaniteľnú časť základu dane. Tá pre rok 2024 predstavuje 470,54 eur mesačne. Ak si ju nárokujete, pri výpočte mesačného preddavku na daň sa základ dane – teda hrubý príjem – o túto sumu a prípadné poistné do sociálnej poisťovne zníži. Ak výsledný základ dane nepresiahne 470,54 eur za mesiac, daň neplatíte. Ak ste nad, preddavok 19% hradíte iba z rozdielu. Podmienkou je Dohoda o brigádnickej činnosti študenta a, pozor, aj vyplnené tlačivo s názvom Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu. Nezabudnite, že ak pracujete u viacerých zamestnávateľov, túto výhodu si môžete uplatniť iba u jedného z nich.

Letná brigáda v zahraničí

Uvažujete, že lepšia bude letná brigáda pre študentov v zahraničí? Von chodia mladí pracovať najmä do skladov, v potravinárstve alebo poľnohospodárstve. Hlavnou motiváciou je predovšetkým vyšší zárobok. Napríklad v Holandsku minimálna mzda pre dospelých ľudí od 21 rokov predstavuje 13,27 €, pre osemnásťročných 6,64 €, v Nemecku 12,41 €, v Rakúsku 10,60 € a v Česku 112,5 českých korún teda 4,50 €. Od výplaty však treba odrátať náklady za ubytovanie a poplatky personálnej agentúre, ktorá vám prácu sprostredkuje. Obrátiť sa na overenú personálnu agentúru je výhodou hlavne preto, že viete, do čoho idete, agentúra sa postará o papiere a vybavovačky a zabezpečí vám aj ubytovanie.

Čo si odniesť z brigády okrem zárobku?

Zarobené peniaze miniete, no nadobudnuté skúsenosti využijete aj v neskoršom živote. Katarína Garajová odporúča na konci brigády vypýtať si od zamestnávateľa písomné hodnotenie. „Možno ho nikdy nepoužijete, ale možno sa vám raz na pracovnom pohovore hodí. Nie preto, že by išlo o lukratívnu pracovnú pozíciu, ale ako potvrdenie, že máte pracovné skúsenosti a pracovné návyky. To sa na trhu práce, obzvlášť u absolventov, veľmi cení.“