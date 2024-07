Letné brigády nie sú bez rizík. Na čo si treba dať pozor?

Práca ako animátor v tábore či s cestovnou kanceláriou v letnej destinácii, brigáda v gastroservise, pekárni, v konzervárňach, sezónna práca pri zbere úrody, prípadne práca na stavbe, alebo v obchode. Výpočet možností, kde si každoročne v lete, či už doma, alebo v zahraničí, zarábajú mladí, je veľký. No študenti často naletia podvodníkom, prípadne zabúdajú na poistenie.

Našli ste výhodnú ponuku práce alebo lákavú brigádu a personálna agentúra od vás chce citlivé údaje, ako číslo platobnej karty, číslo účtu v banke alebo dokonca peniaze vopred za sprostredkovanie takejto práce? Personálna agentúra Grafton zaznamenala, že pravdepodobne skupina zameraná na kyber podvody zneužíva meno ich spoločnosti a kontaktuje ľudí prostredníctvom telefónnych čísel a e-mailov a požaduje vyplnenie osobného dotazníka s citlivými údajmi.

Pozor na podvodníkov

Ako upozornila marketingová riaditeľka Graftonu Jitka Kouba, ak dostanete takýto mail alebo sms, zrejme si vás vyhliadli podvodníci. Za sprostredkovanie práce sa podľa jej slov nikdy neplatí.

„Preto odporúčam, aby si každý pri hľadaní práce overil webovú stránku personálnej agentúry, kontaktné údaje a podobne. Každá sprostredkovateľská spoločnosť tiež musí mať platné povolenie od ústredia práce, ktoré je možné overiť na stránke www.upsvar.sk. Ak dostanete sms alebo email žiadajúci poplatok, môže ísť o podvod,“ upozorňuje Jitka Kouba.

Personálna agentúra potrebuje podľa nej len základné údaje ako meno, priezvisko či adresu. „Rozhodne však nebude žiadať číslo občianskeho preukazu, pasu, číslo účtu alebo akékoľvek heslá,“ vysvetľuje Jitka Kouba.

Pomôcť môže poistenie

Študenti často zabúdajú na poistenie zdravotných rizík, ktoré sú s prácou spojené, ako aj poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú môžu zamestnávateľom spôsobiť. A nielen to. „V prípade zodpovednosti za škody spôsobené počas pracovnej činnosti v zahraničí dokonca potrebujú zvlášť poistenie,“ upozorňuje odborný garant pre neživotné poistenie Universal maklérsky dom Pavol Michalec.

Hoci základom pracovnoprávnych vzťahov je dohoda či zmluva v závislosti od veku uchádzača a pri niektorých povolaniach zamestnávateľ bude vyžadovať aj zdravotný preukaz, študenti by mali myslieť aj na poistenie. Rôzne pracovné úrazy, ale aj zodpovednosť za prípadnú spôsobenú škodu, ich môžu vyjsť draho, pričom ochrana pred rizikami je na nich.

„Mnohí rodičia si to už uvedomujú a obracajú sa na nás s otázkami, čo by mladí nemali opomenúť,“ hovorí Pavol Michalec. Ako podotýka, v prípade brigády na Slovensku si zdravotné ošetrenie či liečbu študent obvykle rieši cez svoju zdravotnú poisťovňu. „Pre prípad, ak by svojím konaním spôsobil škodu, mal by ju mať krytú poistením zodpovednosti za škody spôsobené zamestnávateľovi,“ dodáva Pavol Michalec.

Riziká pri práci v zahraničí

Zložitejšie je to pri práci v zahraničí. „Pokiaľ študent vycestuje do zahraničia, potrebuje si uzatvoriť cestovné poistenie vrátane krytia zodpovednosti za škodu,“ upozorňuje Michalec. Čo sa týka zodpovednosti za škody spôsobené počas pracovnej činnosti, potrebuje na to dokonca zvlášť poistenie.

„Ak ho do zahraničia vysiela slovenský zamestnávateľ, mal by si toto poistenie uzatvoriť na Slovensku. Ak ho bude zamestnávať zahraničná spoločnosť, je potrebné takéto poistenie uzatvoriť v krajine sídla zamestnávateľa,“ vysvetľuje Michalec.

Hoci je lepšie, ak úrazy nenastanú, riziká, najmä v prípade manuálnej práce, sa vylúčiť nedajú. V zahraničí však liečebná starostlivosť môže bez príslušného poistenia vyjsť veľmi draho. Ako pripomína odborník, stačiť nemusí ani európsky preukaz poistenca.

„Európsky preukaz poistenca kryje študenta v zahraničí len na základnú zdravotnú starostlivosť, čo znamená, že v prípade úrazu alebo ochorenia v zahraničí mu bude poskytnuté len najnutnejšie ošetrenie. Okrem toho, musí si vždy doplatiť to, čo si doplácajú domáci,“ uvádza Michalec. Aj preto je lepšie si uzavrieť poistenie liečebných nákladov v zahraničí v rámci cestovného poistenia, keďže všetky tieto náklady následne uhradí poisťovňa.

Ak má študent uzavreté životné poistenie, to síce poskytuje finančnú náhradu v prípade úrazu alebo choroby, no odborník aj tu pripomína, že je lepšie si rozsah jeho krytia pred cestou do zahraničia, resp. najlepšie pravidelne raz ročne, skontrolovať. „Tiež je dobré zvážiť napríklad aj to, že pri dosiahnutí istého veku môže študent počas prázdnin pracovať aj manuálne, a teda je tu už zvýšené riziko úrazu,“ dodáva Michalec.

Kam so zárobkami?

Nemenej dôležitou témou je aj to, ako študenti získané peniaze z letných brigád použijú. Výška príjmov študentov sa zásadne nelíši od príjmov bežných zamestnancov, no výrazne sa líši ich míňanie. „Študenti nemajú povinné výdavky. Zároveň majú jedinečnú príležitosť, ako sa vyhnúť finančným chybám, ktoré spravili predchádzajúce generácie,“ tvrdí finančný analytik Swiss Life Select Pavel Škriniar.

Podľa jeho slov je dobré myslieť na vytváranie finančnej rezervy. Čím skôr si mladý človek začne budovať finančnú rezervu, tým viac času má a na dosiahnutie cieľov mu stačí minúť menej peňazí. Ak si študent z brigády dokáže odložiť hoc aj desatinu príjmu mesačne, zvykne si na nižší dostupný rozpočet a zároveň si bude postupne vytvárať rezervu.

Nehľadajte zázračné riešenia ponúkajúce zhodnotenie vyššie než 10 percent ročne. Pri investovaní neexistujú podľa Škriniara bezpečné skratky.

„Pravidelne investovať desatinu príjmu do globálnych riešení a vydržať aspoň desať rokov, znamená vytvoriť si významný náskok pred ostatnými. V porovnaní s tridsať- či štyridsaťročnými si našetria o 29 %, resp. o 134 % viac. A to pri nezmenenom trvalom príkaze a postupne rastúcom príjme,“ uzatvára Škriniar.