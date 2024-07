Rodičovská dovolenka prenesená na príbuzných či starých rodičov? Mihál hovorí, že je to inšpirujúce

Na Slovensku si ešte stále zvykáme na to, že s malým dieťaťom môže zostať na materskej či rodičovskej aj otec, vo Švédsku zašli ďalej. Rodičia tu môžu preniesť časť rodičovskej dovolenky na príbuzných, vrátane starých rodičov. Informovala TV Joj vo svojej reportáži na stránke Noviny.sk.

„Zaviedli od 1. júla 2024 novinku, až 45 dní rodičovskej dovolenky a môžeme ju darovať niekomu inému, kto sa stará o dieťa – partner, teta, ujo, starý rodič,“ povedal pre televíziu zdravotník žijúci vo Švédsku Frans Bajánek.

Ak je rodič samoživiteľ, tak je to až 90 dní. Jedna mamička žijúca vo Švédsku ozrejmila, že rodičovské dovolenky sa môžu dokonca čerpať až do 12 roku dieťaťa. „Dáva to veľkú možnosť čerpať počas letných prázdnin, kedy rodič nemá možnosť si vybrať dovolenku,“ povedala.

Inšpirácia pre Slovensko

Bývalý minister práce a odborník na dane a odvody Jozef Mihál hovorí, že je to inšpirujúce, nakoľko na Slovensku máme pomerne dlhú materskú, na ktorú môže ísť aj otcovia.

„Pri poberaní rodičovského príspevku môžu rodičia aj pracovať, no určite by boli ľudia na Slovensku, ktorí by takéto riešenie privítali,“ dodal Mihál s tým, že by to nebolo ani komplikované zaviesť. Odhaduje to približne na pol roka po nutnom legislatívnom procese.

Treba dôkladnú analýzu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR uviedlo, že zavedenie takejto zmeny v prípade rodičovského príspevku by si vyžadovalo dôkladnú analýzu. Vedia si však predstaviť na túto tému diskusiu.

„Súčasná právna úprava rodičovskej dovolenky v SR je v súlade so smernicou EÚ. Patrí každému rodičovi od skončenia materskej alebo otcovskej dovolenky do 3 rokov veku dieťaťa prípadne do 6 rokov, ak má dieťa nepriaznivý zdravotný stav,“ uviedlo v stanovisku.

