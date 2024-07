Vláda sa opäť chystá zrušiť možnosť darovať dve percentá, podľa Holečkovej je posadnutosť koalície mimovládkami neuveriteľná

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) upozornilo, že vláda sa opäť chystá vziať mimovládnym organizáciám možnosť získať dve percentá z daní. Zrušenie možnosti darovať dve percentá dane navrhol Inštitút sociálnej demokracie, ktorý je podľa kresťanských demokratov prepojený na stranu Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD).

Pellegrini v dozornej rade

Inštitút tvrdí, že štát by tak mohol ročne získať 30 až 50 miliónov eur, ktoré by ministerstvo prerozdeľovalo tým, čo to potrebujú. Hnutie zároveň poukázalo na to, že v dozornej rade Inštitútu sociálnej demokracie pôsobí predseda Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok či prezident Peter Pellegrini a programovým riaditeľom je štátny tajomník ministerstva hospodárstva Kamil Šaško (Hlas-SD).

„Naozaj si neviem predstaviť, ako nadstranícky chce pôsobiť Peter Pellegrini vo funkcii prezidenta, keď stále figuruje v orgánoch inštitútu, ktorý otvorene podporuje vládu a je napojený na stranu Hlas-SD. Bolo by preto fér, keby sa Peter Pellegrini tejto svojej pozície v Inštitúte sociálnej demokracie vzdal,” uviedla poslankyňa Martina Holečková (KDH).

Posadnutosť mimovládnymi organizáciami

Hnutie súčasne vládu Roberta Fica (Smer-SD) vyzvalo, aby akékoľvek kroky smerujúce k úprave prostredia pre fungovanie mimovládnych organizácií robili transparentne a v dialógu s tými, ktorých sa to týka.

„Posadnutosť predstaviteľov vládnej koalície mimovládnymi organizáciami je naozaj neuveriteľná. Od začiatku vládnutia totiž strany Smer-SD, Hlas-SD a SNS na mimovládne organizácie systematicky útočia a snažia sa im sťažovať prácu. Najprv minister Erik Tomáš (Hlas-SD) chcel mimovládnym organizáciám obmedziť príjem dvoch percent z daní od fyzických osôb a teraz inštitút napojený na stranu Hlas-SD navrhuje zrušiť túto možnosť aj pre firmy,“ povedala Holečková.

Zahraniční agenti

Poslankyňa za negatívny krok považuje aj snahy Slovenskej národnej strany (SNS) označovať mimovládky zahraničnými agentmi. Tento krok by však znamenal porušenie európskeho práva a Slovensko by tak mohlo prísť o eurofondy.

„Mimovládne organizácie majú v našej spoločnosti nezastupiteľné miesto a v mnohých oblastiach suplujú štát. Starajú sa, napr. o deti so zdravotným znevýhodnením, pomáhajú jednorodičovským domácnostiam alebo seniorom či chorým. Žiaľ, táto vládna koalícia namiesto toho, aby mimovládne organizácie ocenila za ich činnosť, im ešte hádže polená pod nohy,” dodala Holečková.

Podľa poslanca a podpredsedu KDH Mariána Čaučíka sú mimovládky na Slovensku odsunuté na druhú koľaj a sú považované za nepriateľov. „Opakovane prichádzajú pokusy na obmedzovanie ich podpory, či už v grantových schémach jednotlivých ministerstiev alebo pri možnom obmedzení asignácie dvoch percent dane. Je to veľmi nešťastné,“ tvrdí poslanec.