Mimovládky vítajú vyhlásenie novej dotačnej výzvy pre ľudské práva, ministerstvo spravodlivosti vyhovel časti ich požiadaviek

Mimovládne organizácie vítajú vyhlásenie novej dotačnej výzvy pre ľudské práva zo strany Ministerstva spravodlivosti (MS) SR. Rovnako vítajú i to, že rezort vyhovel časti požiadaviek, ktoré v podobe hromadnej pripomienky podali občianske organizácie k novelizácii vyhlášky upravujúcej predmetnú dotačnú schému.

Ako ďalej uviedla Platforma pre demokraciu, zároveň vnímajú ako negatívnu zmenu to, že sa v hodnotiacich komisiách posilnilo postavenie nominantov štátu, na úkor nezávislých posudzovateľov.

Ministerstvo vyhovelo pripomienkam

„Ministerstvo spravodlivosti SR zachovalo kľúčový dotačný mechanizmus pre oblasť ľudských práv a prevenciu negatívnych spoločenských javov, ako je napríklad rasizmus, antisemitizmus, či xenofóbia. Rezort tiež vyhovel dvom z troch našich zásadných pripomienok,“ uviedla riaditeľka VIA JURIS a jedna z líderiek občianskej Platformy pre demokraciu Katarína Batková.

Označila to za dobrú správu, a to v tom, že hromadné pripomienky prinášajú výsledky, ako aj v tom, že konštruktívny dialóg medzi občianskym a vládnym sektorom priniesol výsledky.

Zloženie hodnotiacich komisií

Batková doplnila, že občiansky sektor má v úmysle pozorovať, ako sa ministerstvo vysporiada s novým zložením hodnotiacich komisií.

„Nepovažujeme toto riešenie za šťastné. Systém založený na nezávislom expertnom posúdení a viacnásobnej kontrole bol funkčný a transparentný. Štát na seba prebral plnú zodpovednosť za objektívne posúdenie žiadostí. Pevne veríme, že posudzovanie bude objektívne a odpolitizované. Budeme podrobne sledovať, kvalitu podporených projektov, a to, ktoré subjekty dostanú a nedostanú podporu a v prípade nejasností, či nezrovnalostí, na pochybnosti, či pochybenia verejne upozorníme,“ avizovala.

Zverejnenie výsledkov auditu

Platforma je tiež prekvapená, že rezort spravodlivosti zatiaľ nezverejnil výsledky interného auditu, ktorý bol realizovaný po zrušení pôvodnej výzvy.

„Ministerstvo pokračuje vo všeobecnom konštatovaní, že v minulosti mohlo dochádzať ku konfliktu záujmov medzi členmi hodnotiacich komisií a žiadateľmi o granty. To sú veľmi vážne obvinenia, ktoré zasahujú do dobrej povesti tak hodnotiteľov, ako aj žiadateľov,“ vraví Batková.

Dodala, že i z toho dôvodu by uvítali zverejnenie výsledkov auditu, a to aj v kontexte toho, že uvedené podozrenia boli použité ako argumenty pri zásahoch do fungovania dotačnej schémy.

Výzva na ochranu ľudských práv

Rezort spravodlivosti vyhlásil výzvu na podporu a ochranu ľudských práv a slobôd. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie je spustená od 10. júna a zameriava sa na presadzovanie ľudských práv a slobôd, ich podporu a ochranu, ako aj na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Ministerstvo na tento účel vyčlenilo takmer 770-tisíc eur. Termín na predkladanie žiadostí ministerstvo stanovilo na 12. august. Žiadatelia sa môžu uchádzať o dotácie vo výške od päťtisíc do 50-tisíc eur vo viacerých oblastiach.

Ministerstvo spravodlivosti takúto výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Ľudské práva 2024 vo výške 769 500 eur zrušilo vo februári. Urobilo tak na poslednú chvíľu deň pred tým, ako mali byť vypočutí uchádzači o dotácie.

Ako ministerstvo uviedlo, finančné prostriedky z tejto schémy poputujú na pomoc najzraniteľnejším obetiam násilia a ochranu ich ľudských práv. Proti zrušeniu výzvy protestovala Komora mimovládnych neziskových organizácií.