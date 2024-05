Novela zákona o mimovládkach je v rozpore s ústavou aj právom EÚ, organizácie vyzývajú poslancov SNS k diskusii 

Zľava: Katarína Batková (Via Iuris), Zuzana Petková (Nadácie Zastavme korupciu), Martina Hilbertová (Transparency International Slovensko) a Dušan Zachar (Ineko) počas brífingu organizácií Via Iuris, Nadácie Zastavme korupciu, Transparency International Slovensko a INEKO pred parlamentom na tému: „38 147 podpisov za právny štát” a odovzdali verejnú výzvu predsedovi NR SR Petrovi Pellegrinimu do Kancelárie Národnej rady SR. Bratislava, 10. január 2024. Foto: SITA/Milan Illík