Viktória Forsterová nepostúpila do semifinále behu na 100 metrov, so svojím časom nie je spokojná

Slovenská reprezentantka v atletike Viktória Forsterová nepostúpila do semifinále behu na 100 m na OH 2024 v Paríži. Šprintérka spod Tatier pritom výkonom nesklamala, práve naopak, zabehla svoje sezónne maximum 11,44 s. Medzi 24 najlepších pretekárok aj napriek tomu neprenikla.

Dvadsaťdvaročná rodáčka z obce Hronec sa v šiestom z ôsmich rozbehov umiestnila na 6. pozícii, pričom od postupového 3. miesta ju delilo iba 17 stotín sekundy. V konečnom poradí skončila na 47.priečke.

„Mám zmiešané pocity. S časom nie som spokojná, ale je najlepší v sezóne, takže asi to je dobré. Som rada, že som mala možnosť pretekať aj na stovke. Myslím, že bolo v mojich silách bežať rýchlejšie, no nepretavila som to v behu, čo ma mrzí. Čakajú ma ešte prekážky, budem vedieť, čo robiť,“ povedala pre STVR Forsterová, ktorá sa v Paríži predstaví aj v behu na 100 m prekážok.