Windsurfista Róbert Kubín na letnej olympiáde nepostúpil do bojov o medaily

Slovenský windsurfista Róbert Kubín nepostúpil do bojov o medaily v triede iQFoil na OH 2024 v Paríži. Vo štvrtkových troch jazdách svoje doterajšie postavenie nevylepšil a po základnej časti skončil na predposlednom 23. mieste. Pretekári mali na pobreží v Marseille pôvodne absolvovať päť jázd, no poveternostné podmienky umožnili iba tri. Do piatkových bojov o medaily postúpilo desať najrýchlejších pretekárov.