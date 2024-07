Slovenský plynárenský priemysel môže vrátiť štátu 500 miliónov eur v splátkach

Štátny Slovenský plynárenský priemysel (SPP) sa nemusí ponáhľať s vrátením 500 miliónov eur, ktoré mu poskytol štát počas energetickej krízy. Vládny kabinet schválil na návrh Ministerstva hospodárstva SR (MH), ktorý spravuje 100-percentný podiel v SPP, nový spôsob vysporiadania kapitálového vkladu zo štátnych finančných aktivít do kapitálových fondov SPP.

Prvá časť z celkovej sumy vo výške 80 miliónov eur bude vyplatená z kapitálových fondov SPP v termíne do 30. novembra 2024. Následne bude kapitálový fond prerozdelený akcionárovi v troch tranžiach vo výške 140 miliónov eur každoročne do 31. decembra. Posledná tranža tak bude vyplatená akcionárovi najneskôr do 31. decembra 2028.

SPP dostal 500 miliónov eur od štátu na zabezpečenie svoje finančnej stability počas preklenutia kritického obdobia prvých mesiacov vykurovacej sezóny 2022 až 2023 a na riešenie prípadných nepredikovateľných kritických situácií na trhu so zemným plynom v nadchádzajúcich zimných mesiacoch v rokoch 2022 až 2023.