Šimko považuje bezpečné a stabilné ceny plynu za kľúčové. Dodávky zo západu sú v mnohom „postavené na vode“, tvrdí - VIDEO

Slovenská republika nesmie vymeniť jednu absolútnu závislosť v dodávkach plynu za druhú. V rozhovore pre SITA poslanec Národnej rady SRIgor Šimko (Hlas-SD) upozorňuje, že kým dodávky z východu sú kryté stabilnými kontraktmi až do roku 2034, spoliehanie sa výhradne na západné ad-hoc nákupy vystavuje slovenský priemysel riziku cenových šokov a neistoty. Podľa Šimka je kľúčom k stabilite udržanie „diverzifikačnej páky“ a rozumná kombinácia zdrojov.
Plynofikácia Slovenska
Slovensko patrí k najplynofikovanejším krajinám v rámci Európskej únie aj sveta. Prístup k plynu má drvivá väčšina domácností a priemyselných podnikov, čo historicky pomohlo vyriešiť problémy so znečistením ovzdušia v dolinách.
„Dnes máme jednoznačne orientované naše plynové hospodárstvo primárne na východ. Musím povedať, že v dnešnej chvíli je len 33 % plynu z ruských zdrojov. Všetko ostatné sú diverzifikované zdroje, čiže prepojenia, ktoré sa dobudovali, s ktorými susedíme, tak my dnes máme dostatok zdrojov. Avšak, musíme povedať, a potvrdzujú to už aj ľudia z Európskej komisie, potvrdzuje to vicekancelár v Nemecku, nemôžeme absolútnu závislosť na jednej strane vymeniť za absolútnu závislosť na druhú stranu,“ uviedol Šimko.
Zdroje plynu
Poslanec v diskusii vysvetlil, prečo majú slovenské podniky drahý plyn, hoci sa často hovorí o lacných ruských zdrojoch. Podľa neho je realita v dodávkach už dnes iná.
„My dnes nemáme lacný ruský plyn v tom merítku, ktorý sme mali. My dnes máme z 33 % plyn, ktorý ide cez TurkStream, ide z východu. A všetko ostatné nakupujeme, čiže viac ako 60 % plynu máme z iných zdrojov a tá cena je takto priemerovaná a nariedená,“ vysvetlil Šimko.
Dlhodobé a krátkodobé kontrakty
Poslanec zdôrazňuje rozdiel medzi stabilitou dlhodobých zmlúv z východu a krátkodobými kontraktmi zo západu. Podľa neho sú nákupy zo západných trhov často viazané na spotové ceny a krátke obdobia, čo znemožňuje podnikom strategicky plánovať výrobu na viac rokov dopredu.
Varuje tiež pred nevyspytateľnosťou globálneho trhu s LNG. „Donald Trump je dnes nevyspytateľný biznismen v prezidentskom úrade, ktorý jedného dňa môže povedať, dobre, ste odkázaný na náš plyn. Otáčam tankery. Ak im nedáte dvojnásobnú cenu, tak tankery pôjdu do Číny, tankery pôjdu do Indie,“ zdôraznil.
Predvídateľnosť ceny plynu
Šimko pripomína, že pre slovenské fabriky (združené napr. v Klube 500) nie je dôležitá len aktuálna cena, ale najmä jej predvídateľnosť. Zatiaľ čo dlhodobé kontrakty umožňovali firmám stabilne fungovať, súčasná nutnosť dokupovať drahšie energie na spotových trhoch znižuje ich konkurencieschopnosť v rámci EÚ aj globálne.
Bez garancie dlhodobých kontraktov sú dodávky zo západu v mnohom „postavené na vode“, vysvetlil Šimko. „Ja osobne súhlasím so záväzkom energetickej bezpečnosti Slovenskej republiky, ak by sme mali diverzifikované kontrakty za stabilnú cenu a garantované na viacej svetových strán,“ povedal Šimko.
Zaistenie energetickej bezpečnosti
Hoci Európska únia tlačí na úplné zastavenie dodávok plynu z východu do roku 2027, Slovensko podniká legislatívne kroky na ochranu svojej ekonomiky. Ministerstvo hospodárstva pod vedením Denisy Sakovej pripravuje úpravy, ktoré majú zaistiť energetickú bezpečnosť aj po tomto termíne.
„My dnes nemôžeme nechať ani priemysel, ani domácnosti na kolenách. My musíme mať istotu a nemôžeme sa spoliehať len na to, že niekto z iných krajín nám niečo dá,“ uzavrel Šimko. Ako príklad uviedol situáciu s ochrannými pomôckami v čase covidovej pandémie. Každá krajina si hájila svoje záujmy.