Nie je normálne, že nemecký jogurt stojí menej ako slovenský, konštatuje Igor Šimko z HLASu

Poslanec Národnej rady za HLAS-SD Igor Šimko konštatuje, že vládna koalícia nemala inú možnosť, ako pristúpiť k nepopulárnym ekonomickým opatreniam. „Tak my sme museli zahlasovať za konsolidáciu, pretože rozvrat verejných financií tu nechal Matovič, Heger a Ódor a z toho sa už nikdy nevyvlečú,“ tvrdí Šimko, prenášajúc zodpovednosť na predchádzajúcu vládnu garnitúru.
Šimko konštatuje, že konsolidácia nikoho neteší, ale oprava verejných financií je nevyhnutná pre zachovanie dôveryhodnosti krajiny na medzinárodných trhoch a udržateľne nastavenú dlhovú službu. K doterajším výsledkom konsolidácie ale Šimko dodáva: „Údajne je výpadok 1,8 miliardy eur na výbere daní. Tam by mal zodpovedať pán minister financií, že kde sú tie medzery, To si povedzme otvorene.“
Jedným zo sprievodných znakov súčasnej situácie je rast cien potravín, ktorý patrí k najvyšším v Európe. Igor Šimko namieta, že potravinová inflácia vo výške 30% bola v rokoch 2022 a 2023 a v súčasnej dobe je na úrovni 1,4 %. Napriek tomu by mali nájsť nástroj ako podporiť slovenských výrobcov, aby vedeli lepšie ceny pre spotrebiteľov. Minister pôdohospodárstva Takáč musí podľa Šimka priniesť riešenie. „Nie je normálne, že nemecký jogurt stojí menej ako slovenský,“ konštatuje.
Daňové zaťaženie práce sa musí znížiť
Podľa Šimka nie je možné ďalej pokračovať v konsolidácii doterajším spôsobom „v rámci opatrení voči ľuďom.“
“Musíme zmeniť cenu práce, aby sme boli konkurencieschopní, znížiť sociálne odvody,“ dodal s tým, že Slovensko musí dostať na finančných trhov v rámci ratingov istú výnimku. „Jednoznačne budeme bojovať za to, aby slovenský priemysel a slovenský pracujúci človek nebol nadmerne zdaňovaný kvôli tomu, že si to prajú nejaké zahraničné trhy a excelovské tabuľky.“
Tento rok musí byť rokom nižšieho zdanenia práce. To je podľa Šimka základné posolstvo pre tento rok. „Minister Kamenický, ministerka Saková a premiér musia toto zabezpečiť v rámci celokoaličnej aktivity, pretože toto má vplyv aj na zamestnávanie ľudí, aj na zamestnávateľov.“
Na otázku či za snahou znížiť odvody nie je aj pokles preferencií strán Hlas-SD a SNS, ktorá ohlasuje „legislatívnu smršť“ v tejto oblasti, Šimko povedal, že nebude komentovať prieskumy. „Pre nás je podstatné odovzdávať maximum z nášho programu, odovzdávať maximum z programového vyhlásenia vlády,“ uzavrel Šimko.
Rozhovor sa týkal aj mnohých ďalších tém a dozviete sa v ňom aj to:
- Prečo potrebujeme novú jadrovú elektráreň.
- Či bude drahšia ako v Česku.
- Prečo je cena elektriny pre podniky jedna z najvyšších v Európe.
- Prečo je cena plynu vysoká aj keď dovážame lacný plyn z Ruska.
- Ako je spokojný s energopomocou pre domácnosti.
- Či sa štát chystá prepúšťať úradníkov a ako Šimko vníma drahé verejné výdavky tendrov.
- Ako Igor Šimko reaguje na ohlásenú „legislatívnu smršť“ Andreja Danka.