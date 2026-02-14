Dodávky ruskej ropy na Slovensko cez Družbu sú prerušené. Kedy ministerstvo očakáva ich obnovenie?

Dodávky ruskej ropy cez ropovod Družba na Slovensko sú momentálne pozastavené. Kým opozičný expert na energetiku Karel Hirman upozorňuje na vážne poškodenie ukrajinskej infraštruktúry po ruských útokoch, Ministerstvo hospodárstva SR ubezpečuje, že situácia nemá vplyv na domáci trh a krajina má dostatočné rezervy.
Technická odstávka a príčiny
Podľa vyjadrenia bývalého ministra hospodárstva Hirmana nepritiekla cez ropovod Družba na Slovensko „ani kvapka ruskej ropy“ už dva týždne. Uvádza, že dôvodom je vyradenie kľúčového ropného uzla v západoukrajinských Brodoch z prevádzky po útokoch ruských rakiet a dronov počas posledného januárového týždňa.
Slovenský rezort hospodárstva výpadok potvrdil, nateraz ho však definuje ako technický problém. „Ministerstvo hospodárstva potvrdzuje, že štátna spoločnosť Transpetrol, naďalej eviduje dočasné technické prerušenie príjmu ropy na územie Slovenska prostredníctvom ropovodu Družba,“ uviedlo v stanovisku.
Termín obnovenia a energetická bezpečnosť
Podľa ministerstva bol harmonogram obnovenia zo strany ukrajinských partnerov viackrát aktualizovaný v závislosti od technického vývoja.
„V spolupráci so spoločnosťou Transpetrol vyhodnocujeme jednotlivé scenáre a v súčasnosti vychádzame z posledného avizovaného termínu obnovenia dodávok začiatkom budúceho týždňa,“ spresnil rezort.
Napriek prerušeniu dodávok z východu zostáva zásobovanie trhu plynulé. Slovenská rafinéria Slovnaft využíva alternatívnu trasu cez ropovod Adria, ktorý spája Slovensko s chorvátskym terminálom Omišalj.
Štátne rezervy sú pripravené
MH SR zdôrazňuje, že bezpečnosť štátu nie je ohrozená a občania výpadok nepocítia. V prípade dlhodobejších problémov má Slovensko k dispozícii núdzové zásoby, ktoré spravuje Správa štátnych hmotných rezerv SR.
„Slovenská republika tiež disponuje na základe určenia Správy štátnych hmotných rezerv SR primeranými strategickými zásobami ropy a ropných produktov na približne 90 dní, ktoré v súlade s platnou legislatívou zabezpečujú energetickú stabilitu krajiny pri výpadkoch dodávok, ak by si to vývoj situácie vyžiadal,“ uzavrelo ministerstvo s tým, že situáciu monitoruje v súčinnosti s Transpetrolom a Slovnaftom.
Prečo sú prerušené dodávky cez ropovod Družbu?
Skúsenosti z posledných rokov dokazujú, že tranzit cez ukrajinskú vetvu Družby je vysokorizikovým koridorom z troch hlavných dôvodov:
- Administratívne zásahy a sankcie
Časť prerušení vzniká tzv. na papieri. Príkladom bol august 2022, keď sa tok zastavil pre platobný problém v sankčnom prostredí, či júl 2024, kedy ukrajinské sankcie voči spoločnosti Lukoil spôsobili selektívny výpadok dodávok. V marci 2025 zasiahli dodávky do Česka platobné komplikácie vyplývajúce zo sankcií USA voči ruským subjektom.
- Vojnový konflikt a útoky na infraštruktúru
Tranzit sa prerušuje vždy, keď je zasiahnutý kritický technologický uzol.
- November 2022: Ruské útoky na ukrajinskú energetiku vyradili napájanie čerpacích staníc.
- Marec 2025: Dronový útok na meraciu stanicu v ruskej časti siete.
- August 2025: Útok na infraštruktúru v ruskom Bryanskom regióne (oblasť Uneča).
- Január 2026: Aktuálne prerušenie po ruskom útoku na infraštruktúru napojenú na Družbu, kde sa momentálne rieši zabezpečenie elektrickej energie potrebnej na obnovenie prevádzky.
Na zastavenie tranzitu nie je nevyhnutné poškodiť samotné potrubie; postačuje vyradenie čerpacích staníc, meracích zariadení alebo elektrického napájania.
- Čisto technické poruchy
Treťou príčinou sú poruchy bez vojenského či politického pozadia. V decembri 2024 boli dodávky pozastavené pre technické problémy na ruskej čerpacej infraštruktúre. Podobné krátkodobé obmedzenia (údržba, pokles tlaku) sa objavujú pravidelne a operátori ich zväčša vyriešia v priebehu hodín či dní.
Súmrak ropovodu Družba: Medzi technickým kolapsom a legislatívnym koncom
Aktuálne prerušenie dodávok ruskej ropy cez ropovod Družba na územie Slovenska, ktoré trvá už od konca januára 2026, nie je len izolovaným technickým incidentom, ale hlbším symptómom narastajúcej nestability tohto energetického koridoru. Skúsenosti z posledných rokov však ukazujú, že spoľahlivosť Družby je minulosťou. Ropovod Družba, kedysi symbol stability, sa v posledných rokoch zmenil na vysokorizikový koridor.
Bezpečnostná architektúra strednej Európy sa navyše nachádza v bode zlomu, ktorý definuje rok 2027. Európska komisia v rámci iniciatívy REPowerEU a nadväzujúcej legislatívy prijatej v januári 2026 stanovila jasný cieľ úplne zastaviť dovoz ruských fosílnych palív do konca roka 2027. Tento termín predstavuje pre Slovensko a Maďarsko kľúčový míľnik, do ktorého musia krajiny predložiť a zrealizovať národné plány diverzifikácie.
Legislatívny tlak z Bruselu je neúprosný, pričom už dnes platia pravidlá zakazujúce uzatváranie nových zmlúv na ruské suroviny a pre existujúce dlhodobé kontrakty vnútrozemských krajín platí definitívny termín ukončenia na jeseň 2027. Kým susedné Česko sa od Družby prakticky odstrihlo už v marci 2025 vďaka rozšíreniu ropovodu TAL (Transalpine Pipeline), Slovensko čelí realite, v ktorej sa zotrvanie na východnej trase stáva legislatívne aj technicky neudržateľným.
Prerušenia dodávok, ktoré sme sledovali v priebehu rokov 2022 až 2026, sú jasným signálom nezvratného konca éry ruskej ropy v Európe. Či už išlo o platobné komplikácie, dronové útoky na meracie stanice v Rusku alebo ruské raketové zásahy čerpacích staníc na Ukrajine, každá jedna udalosť len urýchľuje prechod na nové trasy.
Alternatívy ako ropovod Adria, spájajúci Slovensko s chorvátskym terminálom Omišalj, sa tak v priebehu nasledujúcich mesiacov musia zmeniť z občasne využívaného záložného plánu na absolútnu a spoľahlivú prioritu.
Budúcnosť slovenskej energetiky už nebude stáť na potrubiach smerujúcich z východu, ale na schopnosti štátu a rafinérií technicky aj ekonomicky zvládnuť prechod na globálny trh s ropou, kde termín jeseň 2027 predstavuje pevnú hranicu, za ktorou už ruská ropa v európskom systéme nebude mať miesto.