Poslanec Šimko vidí v projekte Málinec potenciál, treba ale myslieť na celý región, dodáva

O projekt výstavby Prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec sa predsa len zaujímajú aj koaliční poslanci Národnej rady SR. Teda aspoň jeden z nich.

Poslanec a člen parlamentného hospodárskeho výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Igor Šimko z Hlasu-SD pre agentúru SITA dodatočne uviedol, že ak potenciálna realizácia projektu v Málinci bola stanovená na toto územie, je dnes takmer isté, že nielen geologické prostredie, ale aj biotopy sú dostatočne zmapované.

Projekt treba zákonne posúdiť

„Ja osobne ako človek, ktorý vzišiel z prostredia ochrany životného prostredia, som v prvom rade za to, aby sa takýto projekt dostatočne a zákonne posúdil,“ zdôraznil Šimko.

V prípade Prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec ide podľa poslanca o projekt, ktorým minister životného prostredia Tomáš Taraba pozerá z hľadiska národnoštátnych záujmov takzvane za roh.

„Regulácia elektro sústavy, keď je prebytok elektriny napríklad v noci, keď nie je celý priemysel v pohybe a domácnosti nesvietia, elektrina je lacnejšia, jej spotrebou na tlačenie vody do hornej nádrže a následná výroba elektriny počas špičky, počas dňa – spustenie vody do spodnej nádrže vďaka gravitácii, kedy sa elektrina predáva drahšie je spojením viacerých pozitívnych faktorov v energetike,“ vysvetlil Šimko.

Vodné plochy môžu priniesť ďalšie benefity

Vďaka projektu taktiež vzniknú vodné plochy, ktoré vodu vedia zadržiavať a znižujú teplotu okolitého prostredia, v okolí môžu vzniknúť ďalšie plochy pre hospodársku činnosť ako rybníky, rozvoj turizmu, agroturizmu, nehovoriac o vzniku ďalších vtáčích území, či ekologickej stability.

„Dnes celá EÚ volá po tom, aby sme vodu zadržiavali, aby neodtekala z územia. To všetko pri správnom uchopení môže nakoniec celému regiónu výrazne pomôcť. Ale stále hovorím, že to treba správne naprojektovať a myslieť na celú oblasť regiónu, nielen na tú jednu investíciu. Ak do toho vtiahnu Banskobystrický kraj, ľudí a podnikateľov, bude to úspešný príbeh kombinácie tvorby a ochrany životného prostredia, zodpovednej energetiky, agroturizmu a regionálneho rozvoja,“ myslí si Šimko.

Dopady na obyvateľov treba minimalizovať

Poslancovi neprekáža, že sa ministerstvo životného prostredia chystá požiadať vládu, aby označila projekt Prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec za strategickú investíciu. Povoľovací proces sa tak podľa Šimka vyhne špekulantom s pozemkami a vydieraniu štátu a nakoniec aj neadekvátnemu klamaniu ľudí od rôznych prípadných lobistov.

„Rovnako som presvedčený, že spresňovaním hraníc budúcej investície a presným naprojektovaním treba minimalizovať aj dopady na obyvateľov, čiže ich majetok. Predpokladám, že dnešný záber pozemkov bude nakoniec menší,“ dodal Šimko.

Plánované financovanie tohto projektu za zhruba 2,4 mld. eur je podľa neho tiež zaujímavé, keďže do toho chce štát zapojiť Vodohospodársku výstavbu, ktorá dnes prevádzkuje Vodnú elektráreň Gabčíkovo. „Práve vďaka tomu môže dnes Vodohospodárska výstavba mať peniaze na investovanie do takýchto strategických projektov, alebo si dokáže výhodne požičať. Čiže štátny rozpočet nebude výraznejšie zaťažený a opäť tým Slovenská republika môže získať,“ uzavrel Šimko.