Šimko: Za drahú elektrinu pre priemysel môže burza, riešením je stopercentné vlastníctvo nového zdroja – VIDEO

Vysoké ceny elektrickej energie pre slovenský priemysel sú primárne dôsledkom povinného obchodovania na lipskej burze a vplyvu emisných povoleniek iných štátov. Uviedol to poslanec Národnej rady SR Igor Šimko (Hlas-SD). Jediné systémové riešenie vidí vo výstavbe nového jadrového zdroja, ktorý bude v stopercentnom vlastníctve štátu, čo umožní priamu podporu domáceho hospodárstva mimo trhových mechanizmov.
Tlak lipskej burzy a emisných povoleniek
Podľa poslanca doplácajú slovenské podniky na mechanizmy spoločného európskeho trhu, ku ktorým sa Slovensko v minulosti zaviazalo. Vyrobenú elektrinu musí štát odvádzať na spoločnú burzu, odkiaľ sa vracia s navýšenou cenou.
„My dnes musíme tú elektrinu odvádzať na spoločnú burzu a následne – poviem to takto – zriedenú o všetky emisné dane, ktoré sú zo štátov, či je to Poľsko alebo ďalšie štáty, ktoré majú aj emisné povolenky naviazané na výrobu elektriny, alebo sú to aj ďalšie štáty, ktoré majú len obnoviteľné zdroje energie a predražujú de facto koncovú cenu elektriny. No tak k nám sa takáto bohužiaľ cenovo nariedená vracia pre naše podniky,“ vysvetlil Šimko.
Kontrola štátu ako stratégia
Súčasná akcionárska štruktúra Slovenských elektrární, kde má štát len 34-percentný podiel, podľa neho neumožňuje efektívny zásah do cenotvorby. Strategickou prioritou preto musí byť plná kontrola nad pripravovaným novým jadrovým blokom.
Nový jadrový zdroj musí byť podľa Šimka stopercentne v rukách štátu, dohoda s USA podporí prípravu a výchovu odborníkov - VIDEO
„Nový jadrový zdroj chceme ovplyvňovať strategicky. Preto musí byť 100% vo vlastníctve z hľadiska štátu. Pretože ak budeme mať 100% akciovku štátu JESS – Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, tak budeme vedieť pre náš vyšší hospodársky záujem Slovenskej republiky a priemyslu mať nejakú časť elektriny, ktorú môžeme bez sankčných poplatkov cez rôzne tarify a rôzne ďalšie opatrenia, ktoré sa nabaľujú na našu cenu elektriny dnes, budeme môcť vyňať na základe komunikácie s Európskou komisiou a budeme ju môcť pridať nášmu priemyslu,“ uzavrel Šimko.
Nemecká cesta ako slepá ulička
V diskusii o konkurencieschopnosti Šimko odmietol argumenty, že Nemecko má pre svoj priemysel výhodnejšie podmienky. Upozornil na dôsledky nemeckej energetickej politiky a odstavovania stabilných zdrojov.
„Máme informácie, že Nemecko má zásadný problém v priemysle. Má zásadný problém v priemysle kvôli cene elektrickej energie. Majú vypnuté jadrové bloky, majú vypnuté uholné elektrárne, dnes nevedia, čo s nimi bude. V Európskej únii sa za 400 miliárd eur bude fokusovať najväčší prílev výroby elektrickej energie práve do Nemecka, pretože zistili, že je to slepá ulička odstavovaním jadrových blokov a uhoľných elektrární sa dostali absolútne do defenzívy v rámci priemyslu. Dnes obmedzujú výrobu, lebo majú zásadné problémy s cenou elektrické energie“, zdôraznil poslanec NR SR.