Nový jadrový zdroj musí byť podľa Šimka stopercentne v rukách štátu, dohoda s USA podporí prípravu a výchovu odborníkov - VIDEO

Slovenská republika urobila kľúčový krok k posilneniu svojej energetickej bezpečnosti podpisom medzivládnej dohody so Spojenými štátmi. Poslanec Národnej rady SRIgor Šimko (Hlas-SD) zdôrazňuje, že hoci nejde o priamu zmluvu o výstavbe, tento rámec je nevyhnutný pre výchovu odborníkov a technologickú prípravu, ktorá trvá 10 až 15 rokov.
Strategickým cieľom štátu zostáva 100-percentné vlastníctvonového jadrového bloku, ktoré umožní chrániť slovenský priemysel pred trhovými výkyvmi.
Strategický rámec namiesto rýchlych riešení
Podľa poslanca NR SR Igora Šimka (Hlas-SD) je dohoda s USA strategickým investovaním do „mozgového trustu“ slovenskej energetiky.
Fico volá po riešení likvidačných cien elektriny. Zatiaľ čo niektoré štáty platia 50 eur za megawatthodinu, Slovensko je nad stovkou - VIDEO
„Slovenská republika dnes podpísala medzivládnu dohodu s USA na rozvoji spolupráce na úrovni výskumu, vedy, školstva a ďalších kompetencií, ktoré potrebujú pre tento proces, pretože mnohé veci potrebujú nábeh aj 10-15 rokov, aby tí odborníci mali nejaké smerovanie, aby to tu mal kto robiť“, uviedol v rozhovore pre SITA.
V kontexte regionálnej politiky pripomenul, že podobnou cestou medzivládnych dohôd s USA sa vydali aj Poľsko a Bulharsko, čo im umožnilo transparentné procesy pri výbere technológií.
V rukách štátu ako poistka pre priemysel
Kľúčovým bodom novej jadrovej stratégie je vlastnícka štruktúra. Šimko ostro kritizuje súčasný stav, kedy má štát v Slovenských elektrárňach len 34-percentný podiel, čo mu zväzuje ruky pri cenotvorbe.
„My musíme dnes urobiť jednu zásadnú vec. Nový jadrový zdroj chceme ovplyvňovať strategicky. Preto musí byť 100% vo vlastníctve z hľadiska štátu. Pretože ak budeme mať 100% akciovku štátu JESS – Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, tak budeme vedieť pre náš vyšší hospodársky záujem Slovenskej republiky a priemyslu mať nejakú časť elektriny, ktorú môžeme bez sankčných poplatkov cez rôzne tarify a rôzne ďalšie opatrenia, ktoré sa nabaľujú na našu cenu elektriny dnes, budeme môcť vyňať na základe komunikácie s Európskou komisiou a budeme ju môcť pridať nášmu priemyslu,“ vysvetlil poslanec.
Dopyt po elektrine zdvojnásobí priemysel a AI
Potreba nového stabilného zdroja vychádza z prognóz, ktoré v nasledujúcich rokoch predpovedajú viac než dvojnásobný nárast dopytu po elektrickej energii.
Medzivládna dohoda s USA je zverejnená, na výstavbe nového jadrového bloku by sa mohlo podieľať vyše 170 firiem
„Musíme sa pozerať dopredu. Európska únia nás tlačí do nízkouhlíkového priemyslu, čo znamená prechod hutníckych fabrík z uhlia a plynu na elektropece a masívny rozvoj elektromobility,“ uviedol Šimko s tým, že tieto zmeny predstavujú obrovský nápor na energetickú sústavu.
Ako ďalší kľúčový faktor spomenul vplyv moderných technológií a superpočítačov v Bratislave a Košiciach. „Umelá inteligencia je ďalší dôvod. Ak ju dnes využívame na jedno percento, o desať rokov to bude nárast o stovky percent,“ uzavrel Šimko.