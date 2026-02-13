Nový jadrový zdroj musí byť podľa Šimka stopercentne v rukách štátu, dohoda s USA podporí prípravu a výchovu odborníkov - VIDEO

Potreba nového stabilného zdroja vychádza z prognóz, ktoré v nasledujúcich rokoch predpovedajú viac než dvojnásobný nárast dopytu po elektrickej energii.
Norbert Deák
Redaktor ekonomickej redakcie a portálu SITA Energetika
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Igor Šimko
Poslanec Igor Šimko zo strany Hlas-SD počas rozhovoru pre SITA. Foto: SITA.
Slovensko Energetika všeobecne Ekonomika z lokality Slovensko

Slovenská republika urobila kľúčový krok k posilneniu svojej energetickej bezpečnosti podpisom medzivládnej dohody so Spojenými štátmi. Poslanec Národnej rady SRIgor Šimko (Hlas-SD) zdôrazňuje, že hoci nejde o priamu zmluvu o výstavbe, tento rámec je nevyhnutný pre výchovu odborníkov a technologickú prípravu, ktorá trvá 10 až 15 rokov.

Strategickým cieľom štátu zostáva 100-percentné vlastníctvonového jadrového bloku, ktoré umožní chrániť slovenský priemysel pred trhovými výkyvmi.

Strategický rámec namiesto rýchlych riešení

Podľa poslanca NR SR Igora Šimka (Hlas-SD) je dohoda s USA strategickým investovaním do „mozgového trustu“ slovenskej energetiky.

Slovenská republika dnes podpísala medzivládnu dohodu s USA na rozvoji spolupráce na úrovni výskumu, vedy, školstva a ďalších kompetencií, ktoré potrebujú pre tento proces, pretože mnohé veci potrebujú nábeh aj 10-15 rokov, aby tí odborníci mali nejaké smerovanie, aby to tu mal kto robiť“, uviedol v rozhovore pre SITA.

V kontexte regionálnej politiky pripomenul, že podobnou cestou medzivládnych dohôd s USA sa vydali aj Poľsko a Bulharsko, čo im umožnilo transparentné procesy pri výbere technológií.

V rukách štátu ako poistka pre priemysel

Kľúčovým bodom novej jadrovej stratégie je vlastnícka štruktúra. Šimko ostro kritizuje súčasný stav, kedy má štát v Slovenských elektrárňach len 34-percentný podiel, čo mu zväzuje ruky pri cenotvorbe.

„My musíme dnes urobiť jednu zásadnú vec. Nový jadrový zdroj chceme ovplyvňovať strategicky. Preto musí byť 100% vo vlastníctve z hľadiska štátu. Pretože ak budeme mať 100% akciovku štátu JESS – Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, tak budeme vedieť pre náš vyšší hospodársky záujem Slovenskej republiky a priemyslu mať nejakú časť elektriny, ktorú môžeme bez sankčných poplatkov cez rôzne tarify a rôzne ďalšie opatrenia, ktoré sa nabaľujú na našu cenu elektriny dnes, budeme môcť vyňať na základe komunikácie s Európskou komisiou a budeme ju môcť pridať nášmu priemyslu,“ vysvetlil poslanec.

Dopyt po elektrine zdvojnásobí priemysel a AI

Potreba nového stabilného zdroja vychádza z prognóz, ktoré v nasledujúcich rokoch predpovedajú viac než dvojnásobný nárast dopytu po elektrickej energii.

„Musíme sa pozerať dopredu. Európska únia nás tlačí do nízkouhlíkového priemyslu, čo znamená prechod hutníckych fabrík z uhlia a plynu na elektropece a masívny rozvoj elektromobility,“ uviedol Šimko s tým, že tieto zmeny predstavujú obrovský nápor na energetickú sústavu.

Ako ďalší kľúčový faktor spomenul vplyv moderných technológií a superpočítačov v Bratislave a Košiciach. „Umelá inteligencia je ďalší dôvod. Ak ju dnes využívame na jedno percento, o desať rokov to bude nárast o stovky percent,“ uzavrel Šimko.

>>> Celý rozhovor s Igorom Šimkom

Podcast Rozhovory zo štúdia SITA si môžete vypočuť aj v obľúbených aplikáciách:
Spotify icon Apple podcast icon Youtube Music icon
Viac k osobe: Igor Šimko
Firmy a inštitúcie: EU Európska úniaJESS Jadrová energetická spoločnosť SlovenskaSE Slovenské elektrárne
Okruhy tém: Energetická bezpečnosť jadrový zdroj Slovenský priemysel Umelá inteligencia

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk