SPP potvrdzuje pozíciu lídra, dávno sa však neprofiluje len ako dodávateľ plynu

V rámci prípravy na rok 2026 SPP v uplynulom období investoval do zvyšovania kvality služieb.
Slovenský plynárenský priemysel (SPP)
Slovenský plynárenský priemysel (SPP) v roku 2025 potvrdil postavenie trhovej jednotky, pričom s takmer 1,5 miliónom odberných miest dominuje slovenskej energetike.

Kým v dodávke zemného plynu si spoločnosť stabilizovala podiel nad úrovňou 60 %, kľúčovým úspechom je dynamický nárast v segmente elektriny, kde už obsluhuje 325-tisíc zákazníkov. Stratégiou pre rok 2026 je ďalšie posilňovanie pozície prostredníctvom digitalizácie, umelej inteligencie a komplexných riešení pre udržateľnú domácnosť.

Nie len dodávateľ plynu

SPP sa už dávno neprofiluje len ako dodávateľ plynu. Rok 2025 priniesol prelom v budovaní elektrického portfólia, kde spoločnosť dosiahla približne 12 % trhový podiel. Tento úspech je strategicky dôležitý najmä z hľadiska dlhodobej stability spoločnosti. Nárast počtu odberateľov elektriny totiž dokázal takmer na 100 % vykompenzovať historické straty v segmente plynu, čo svedčí o úspešnej diverzifikácii aktivít podniku.

V rámci prípravy na rok 2026 SPP v uplynulom období investoval do zvyšovania kvality služieb. Spoločnosť úspešne dokončila rekonštrukciu siete svojich zákazníckych centier po celom Slovensku, ktoré po novom ponúkajú modernejšie a príjemnejšie prostredie.

Paralelne sme pokračovali v zavádzaní nových digitálnych riešení a nástrojov umelej inteligencie, ktoré nám pomáhajú zefektívňovať interné procesy, zlepšovať zákaznícku skúsenosť a pripravovať spoločnosť na budúce výzvy energetickej transformácie.,“ uvádza SPP. Tieto inovácie majú byť kľúčom k udržaniu trhového podielu v silne konkurenčnom prostredí.

Fotovoltika od SPP

Novým pilierom stratégie pre domácnosti je produkt „Fotovoltika od SPP„. Spoločnosť reaguje na rastúci záujem o energetickú sebestačnosť a prináša komplexné riešenie „pod jednou strechou“.Prinášame možnosť slovenským domácnostiam vyrábať elektrickú energiu ekonomicky výhodne a udržateľne„, dodala SPP.

Spoločnosť v rámci tohto produktu vsadila na model ‚na kľúč‘, ktorý zahŕňa celý proces od odborného posúdenia a individuálneho návrhu systému, cez profesionálnu inštaláciu až po kompletné vybavenie administratívy vrátane štátnych dotácií.

Okrem samotnej realizácie a následného servisu SPP integrovalo do ponuky aj moderné technologické nadstavby. Ide najmä o virtuálnu batériu, ktorá umožňuje efektívne uskladniť nespotrebovanú energiu na neskoršie využitie, a inštaláciu wallboxov pre domáce nabíjanie elektromobilov.

Vstupom do segmentu obnoviteľných zdrojov a moderných technológií sa SPP profiluje ako partner pre energetickú transformáciu, ktorý domácnostiam aj firmám pomáha nielen energiu nakupovať, ale ju aj efektívne vyrábať a spotrebúvať.

